Nasce CinemUp, il cinema nel terrazzo condominiale

Inizia CinemUp, il primo festival cinematografico negli spazi condominiali di Roma, ideato da Maya Vetri e dall’Associazione Ex Allievi del Centro Sperimentale di Cinematografia. Quattro le serate, 24-26-30 settembre e giovedì 1° ottobre, in cui, a partire dalle ore 17.00, si potrà assistere a incontri, proiezioni, dibattiti e tanto altro in una location del tutto particolare: il terrazzo condominiale.

CinemUp si sostiene grazie all’assegnazione del contributo per “Il Cinema Vivo”, bando lanciato dalla produzione Zalab dedicato a realtà e progetti di settore, a cui si è aggiunta successivamente l’agenzia di comunicazione UMU di Padova per il valore riconosciuto all’iniziativa. Tutti i film in programma sono messi a disposizione dall’archivio della Cineteca Nazionale e con la collaborazione del Centro Sperimentale di Cinematografia.

Non mancherà l’attenzione ai più piccoli con un focus specifico dedicato. Nei pomeriggi verranno infatti condotti laboratori di regia, recitazione e costume da parte di esperti e le proiezioni dei film saranno precedute da quelle di corti animati selezionati dall’archivio della sezione di animazione del Centro Sperimentale di Cinematografia del Piemonte. A fare da cornice alle serate ci sarà la mostra fotografica “Roma nel Cinema” con i materiali forniti dal Centro Sperimentale di Cinematografia.

L’evento sarà rivolto ai soli condomini dei palazzi ospitanti e rispetterà tutte le misure di sicurezza relative all’emergenza sanitaria in corso.

Info: cinemup2020@gmail.com