“Inverno” di Giulio Mastromauro vince la terza edizione del Saturnia Film Festival

Durante la cerimonia di premiazione è stata consegnata una targa a Laura Delli Colli “per l’impegno e la promozione della cultura cinematografica nel mondo”

ph: Inverno

Il cortometraggio “Inverno” di Giulio Mastromauro, un racconto poetico che segna il momento cruciale della formazione di un bambino, tra il paradosso di crescere in un mondo quasi incantato come potrebbe apparire quello della vita dei giostrai e il peso di dover imparare a comprendere il mondo adulto, si è aggiudicato il Premio Miglior Regia della terza edizione del Saturnia Film Festival, il festival internazionale dei cortometraggi, la cui cerimonia si è tenuta il 26 settembre al Cinema Nuovo Moderno di Manciano (Grosseto).

Il Premio Miglior Regia – che consiste nel Premio Ninfa, una statua in bronzo raffigurante una ninfa, simbolo della nascita delle acque, opera dello scultore Arnaldo Mazzanti e in 1.500 euro – è stato assegnato dalla giuria composta da Paolo Orlando (presidente di giuria e direttore della distribuzione Medusa Film); Laura Delli Colli (presidente del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani e dei premi Nastri d’Argento); Francesco Montanari (attore); Mirella Cheeseman (produttrice presso Wildside srl); Manuela Rima (Rai Cinema); Alessandro Amato e Luigi Chimienti (fondatori della società di produzione Dispàrte).

“Una regia – si legge nella motivazione della giuria – che sposa l’estetica alle emozioni con sicurezza tanto più evidente nella direzione degli attori. L’autore affida alle immagini l’atmosfera di un racconto intimo e personale”.

“Inverno” si è aggiudicato anche il Premio come Miglior Corto della sezione “Fiction Italia”.

Il festival, ideato da Antonella Santarelli (architetto, regista e organizzatrice di vari eventi cinematografici), con la direzione artistica del regista Alessandro Grande, nasce con l’intento di valorizzare il territorio attraverso la magia del cinema.

Durante la cerimonia di premiazione è stata consegnata una targa del Saturnia Film Festival, edizione 2020, alla giornalista Laura Delli Colli “per l’impegno e la promozione della cultura cinematografica nel mondo”.

Gli altri premi: Miglior Animazione “Lost & Found” di Andrew Goldsmith (Australia); Miglior Documentario “Supereroi senza super poteri” di Beatrice Baldacci (Italia); “Exam” di Sonia K. Hadad (Iran) si è aggiudicato il Premio Miglior Fiction Internazionale; Miglior Attrice Sadaf Asgari per il cortometraggio “Exam”; Migliore Attore Danilo Arena per il corto “L’Oro di Famiglia” di Emanuele Pisano (Italia). Per la sezione speciale “Donne nel cinema”, una delle novità di quest’anno del festival, si è aggiudicato il premio “I Am Mackenzie” di Artemis Anastasiadou (USA). Menzione speciale alla regia a “Your Rider” di Alberto Utrera (Spagna). Menzione della giuria per il soggetto a “La ricetta della mamma” di Dario Piana (Italia).

Sito Ufficiale: www.saturniafilmfestival.it