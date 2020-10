Asylum Fantastic Fest in doppia edizione per Halloween

Tra gli ospiti annunciati Marco Bellocchio, Pupi Avati, Ascanio Celestini, Giobbe Covatta, Maurizio Nichetti, Dario Argento e Federico Zampaglione

Si è svolta questa mattina, presso la Casa del Cinema di Roma, la conferenza stampa della seconda edizione dell’Asylum Fantastic Fest, il festival d’arte del fantastico italiano diretto da Claudio Miani. Quest’anno la manifestazione si svolgerà in due edizioni speciali: dal 28 ottobre al 1° novembre a Valmontone Outlet per la “Halloween Edition” e dal 6 all’8 novembre a Palazzo Doria Pamphilj di Valmontone per la “Second Edition”.

L’Asylum Fantastic Fest è un festival che mira ad unire cinema, arti visive, musica, arti performative e letteratura, ma anche il mondo dell’animazione, del fumetto e del game.

La prima parte della manifestazione si terrà presso il Valmontone Outlet, il villaggio dedicato allo shopping gestito da Promos in provincia di Roma, e ospiterà, tra gli altri, artisti come Marco Bellocchio (che aprirà il festival), Pupi Avati e Ascanio Celestini. Molti, poi, gli appuntamenti dedicati ai più piccoli e alle famiglie, come ad esempio il make up Halloween a tema fantasy horror.

La “Second Edition”, invece, che animerà la cornice architettonica di Palazzo Doria Pamphilj, si aprirà il 6 novembre con Giobbe Covatta e Maurizio Nichetti (7 novembre). A chiudere l’ultima parte della manifestazione sarà invece il maestro del cinema horror Dario Argento l’8 novembre, che sarà anticipato dalla presenza di Federico Zampaglione a cui verrà conferito l’Asylum Lord of Terror 2020.

Sito Ufficiale: https://asylumfantasticfest.com