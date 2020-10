Torino Short Film Market online dal 17 al 24 novembre

La quinta edizione del Torino Short Film Market – unica manifestazione dedicata al corto, oltre al Festival Internazionale del Cortometraggio di Clermont-Ferrand ad aver vinto nel 2020 il bando di Creative Europe-MEDIA “Accesso ai mercati” – si svolgerà dal 17 al 24 novembre 2020.

Il TSFM, che quest’anno si svolgerà in una inedita versione virtuale, rappresenta un’occasione irrinunciabile grazie alla quale chi ha realizzato o vuole realizzare un corto può trovare un coproduttore, un distributore o un buyer ed è organizzato dal Centro Nazionale del Cortometraggio nel contesto della terza edizione di Torino Film Industry, un progetto di Film Commission Torino Piemonte promosso dal Museo Nazionale del Cinema.

Alla chiusura delle call 2020 i progetti ricevuti sono 90 provenienti da più di 30 Paesi fra cui Gran Bretagna, Germania, Spagna, Bielorussia, USA, Argentina, Israele, Iran, Corea del Sud, Australia.

“Fin dall’inizio della pandemia abbiamo pensato a come trasformare un problema drammatico in un’opportunità per il settore. Così è nata l’edizione 2020 del TSFM, di cui siamo particolarmente orgogliosi, perché offre un palinsesto di appuntamenti professionali di straordinaria varietà, fruibile da remoto. Il merito va interamente allo staff, giovane e dinamico, che ha saputo costruire quest’edizione che ritengo sarà un modello per tanti altri eventi simili al nostro”. Jacopo Chessa (fondatore del TSFM).

Le sezioni 2020 del TSFM.

Short Comedies è una sessione di pitching per progetti internazionali di commedie brevi. 5′ per presentare il progetto. Dopo la presentazione seguiranno gli incontri con i decision maker.

VR Stories è un pitch di coproduzione internazionale di contenuti di realtà virtuale narrativa. Lo story telling è al centro dell’attenzione di VR Stories, dove in 5′ i creators o produttori selezionati dovranno presentare i propri progetti.

Distributors Meet Buyers è una sessione di pitching per rappresentanti di Compagnie di Distribuzione. I partecipanti selezionati avranno 5′ per presentare il loro Catalogo di Distribuzione.

Oltrecorto è una sessione di pitching per registi e/o sceneggiatori. I partecipanti selezionati avranno 5′ per presentare il loro progetto di Film di Lungometraggio o Serie Tv basato su un cortometraggio precedentemente completato.

Pitch Your Fest! è una sessione di pitching per organizzatori di Festival che prevedono Cortometraggi in programma. I partecipanti selezionati avranno 5′ per presentare il loro evento Festivaliero.

Short Films. Call per film fino a 30′ del 2019 e 2020. Le proiezioni (durante TSFM) e la Video Library (accesso garantito fino al 1 giugno 2021) sono private e non ledono il premiere status delle opere.

Questa edizione prevede anche alcune novità importanti.

Il workshop intensivo sulla creazione e realizzazione di cortometraggi tenuto da Massimiliano Nardulli e Massimo D’Orzi. Aperto a tutti gli aspiranti registi e/o sceneggiatori che stiano lavorando su un progetto cinematografico per cortometraggio in fase iniziale di sviluppo, vuole fornire ai partecipanti le conoscenze di base e gli strumenti di lavoro utili per la scrittura di una sceneggiatura e la realizzazione di un cortometraggio e l’opportunità di accrescere le proprie conoscenze circa lo sviluppo di storie per il cinema breve, le realtà della produzione e della distribuzione e il mondo dei festival.

La collaborazione con il Premio Sonego, un concorso per sceneggiature di cortometraggi. Nasce al Lago Film Fest e si amplia grazie al supporto della Scuola Holden. Il suo scopo è ricordare e celebrare il lavoro di uno dei padri della commedia italiana e si concretizza in un percorso formativo articolato in tre fasi, in cui i giovani autori delle migliori sceneggiature hanno la possibilità di crescere e di interagire tra loro. La fase finale si svolgerà al Torino Short Film Market. I finalisti presenteranno le loro storie per trovare coproduzioni internazionali. Torino Short Film Market ospiterà anche l’evento conclusivo del Premio Rodolfo Sonego 2020, ovvero la cerimonia di premiazione in cui verrà annunciato il vincitore di questa edizione.

Infine anche le serate di proiezione dedicate ai corti All You Need Is Short, curata da Enrico Vannucci e Massimiliano Nardulli, e See You Sound, curata da SYS saranno fruibili online.

Il 5° Torino Short Film Market è realizzato anche con il sostegno di: MEDIA – Creative Europe, MiBACT, Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte, Camera di Commercio di Torino, Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.