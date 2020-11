RomeVideoGameLab in streaming dal 4 novembre

Il festival degli applied games della Capitale torna con una speciale edizione dedicata a scienza, fantascienza e videogiochi

Tutto in streaming ma assolutamente completo: RomeVideoGameLab affronta la sua edizione più “speciale” in questo 2020 con un calendario di lavori denso e ricco attorno ai temi scelti per quest’anno: videogioco, scienza e fantascienza. Con uno sguardo particolare ai temi dei cambiamenti climatici.

Si parte il 4 novembre e si andrà avanti fino al 7 con tanti workshop (rivolti ai ragazzi delle scuole e già tutti prenotati), con talk dedicati agli appassionati, ai ricercatori e agli sviluppatori di videogame e con alcune lectio magistralis di peso con relatori d’eccellenza su temi come climate change e intelligenza artificiale.

RomeVideoGameLab è prodotto da Istituto Luce Cinecittà e avrà il suo quartier generale all’interno degli Studios di via Tuscolana, anche se stavolta il pubblico sarà tutto davanti ai computer, agli smartphone, ai tablet e anche alle consolle. Il festival arriva alla sua terza edizione e punta come sempre ad approfondire il mondo degli applied games, ovvero dei videogiochi che possono contribuire alla divulgazione e alla informazione scientifica.

“Sarà tutto diverso – commenta Giovanna Marinelli, direttore editoriale di RomeVideoGameLab – ma abbiamo voluto esserci per dare il segnale che, nel rispetto delle regole, un grande evento culturale, scientifico ma anche di gioco e di intrattenimento si può realizzare. La scelta di concentrare molta della nostra attenzione su scienza e fantascienza ci permetterà di esplorare nuovi terreni e di introdurre ricerche e innovazioni appassionanti”.

Grazie al sostegno della Regione Lazio, Camera di Commercio e Unioncamere anche quest’anno avrà luogo un B2B che favorirà l’incontro tra gli sviluppatori italiani (19) e buyer nazionali e internazionali (29). Sarà un B2B interamente online che avrà luogo venerdì 6 novembre.

Per maggiori informazioni: www.romevideogamelab.it