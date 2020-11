Noir in Festival: Mario Alberti firma l’immagine della 30esima edizione

In programma a Milano dal 1° al 6 marzo 2021

Per celebrare la 30esima edizione, in programma a Milano dal 1° al 6 marzo 2021, il Noir in Festival sceglie quest’anno il talento di Mario Alberti, disegnatore e illustratore triestino di fama internazionale, con al suo attivo collaborazioni con Sergio Bonelli Editore, Panini Comics, Star Comics, Delcourt, Glenat, DC Comics, Marvel e IDW, autore dal 2013 al 2015 delle locandine del Trieste Science+Fiction.

Da Sherlock Holmes a Tarantino passando per Lucarelli e Margaret Atwood e molti altri, Alberti ha omaggiato il genere con una locandina corale che tra le filature di un vetro incrinato mostra, evanescenti, alcune delle icone che hanno reso il Noir una manifestazione del cinema e della letteratura in grado di resistere al tempo e di raccontare la realtà con sguardo lucido e disincantato.

“L’esplosiva immagine di Mario Alberti – dichiarano i direttori del festival Giorgio Gosetti e Marina Fabbri – oltre che un magnifico tributo a tanto cinema e letteratura che ha fatto la storia e che noi tutti amiamo, racconta con mirabile tempismo il senso di precarietà di questi tempi complessi, le ‘crepe’ che vediamo quotidianamente; d’altro canto ci sembra che, come in un vaso kintsugi, l’arte possa, soprattutto oggi, contribuire a saldare la cesura tra lo spettatore e il mondo che lo circonda, ricostruendo una rappresentazione che interpreti la realtà. È esattamente ciò che desideriamo fare nel corso di questa 30esima edizione, che se da un lato guarderà al nostro passato dall’altro sarà convintamente proiettata verso il futuro”.

Posticipato ai primi di marzo a causa dell’emergenza sanitaria in corso, il programma della 30esima edizione del Noir in Festival sarà quest’anno distribuito lungo tre mesi, con interviste e incontri sui social network, iniziative online e un nuovo sito internet che raccoglierà al suo interno un inedito “Archivio del Noir”. Gli appuntamenti sul web sono già cominciati nel segno del tradizionale Premio Giorgio Scerbanenco: alle votazioni del pubblico dei diciassette libri semi-finalisti (ancora aperte su www.noirfest.com/2020/scerbanenco.asp), seguiranno cinque incontri con i finalisti, fino all’annuncio del vincitore, il 4 dicembre.

Sito Ufficiale: www.noirfest.com