In Progress LAB: nel laboratorio di Massimo D’Anolfi e Martina Parenti

I registi saranno al centro di tre conversazioni sul loro lavoro in diretta su Facebook. Tra gli ultimi progetti: “Guerra e Pace”, “Spira Mirabilis” e “Blu”.

Nella foto Martina Parenti e Massimo D’Anolfi

In occasione della 40esima edizione di Filmmaker Festival si rinnova la collaborazione tra Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti e questa realtà dalla lunga e riconosciuta tradizione.

“Filmmaker è uno spazio d’incontro tra persone che credono in un cinema riconoscibile per la sua indipendenza produttiva e la libera ricerca formale”, scriveva nel 2010 Silvano Cavatorta, ideatore di Filmmaker e storico insegnante della Civica Scuola. Ed è proprio nello spirito di queste parole che nel 2019 è nata la proposta di In Progress LAB: una serie di incontri organizzati da MFN – Milano Film Network in collaborazione con Filmmaker Festival e Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti.

Nell’ambito di questa collaborazione Massimo D’Anolfi e Martina Parenti, registi di “Guerra e Pace” – film d’apertura dell’edizione 2020 di Filmmaker Festival e presentato in concorso nella sezione Orizzonti della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia – saranno al centro di tre conversazioni sul loro lavoro.

Programma delle tre conversazioni:

Mercoledì 2 dicembre, ore 14.30

in diretta su facebook.com/scuoladicinema.milano/ e YouTube

La messa in forma del reale, conduce Giulio Sangiorgio

Giovedì 3 dicembre, dalle ore 17.00

disponibile su facebook.com/scuoladicinema.milano/ e YouTube

L’organizzazione produttiva, conduce Minnie Ferrara

Venerdì 4 dicembre, dalle ore 17.00

disponibile su facebook.com/scuoladicinema.milano/ e YouTube

La composizione della colonna sonora, conduce Massimo Mariani

Massimo D’Anolfi e Martina Parenti nel 2007 hanno realizzato insieme “I promessi sposi”, presentato al Festival di Locarno in “Ici & Ailleurs” e premiato al Festival dei Popoli di Firenze e al Filmmaker Festival a Milano. Nel 2009 “Grandi Speranze” è stato anch’esso presentato al Festival di Locarno in anteprima mondiale in “Ici & Ailleurs”. Nel 2011 “Il Castello” è stato selezionato e premiato in tantissimi festival internazionali (Visions du Réel, Nyon; Hot Docs, Toronto; EIDF, Seoul; RIDM, Montréal; IDA, Los Angeles; Torino Film Festival). Nel 2013 “Materia Oscura” vince il Premio Corso Salani per il Miglior Work in Progress, viene presentato alla Berlinale (Forum) e inizia un lungo percorso festivaliero, ricevendo diversi riconoscimenti. Nel 2015 “L’Infinita Fabbrica del Duomo” viene presentato in anteprima al Festival di Locarno e successivamente distribuito da Lab80. Nel 2016 “Spira Mirabilis” ha la sua anteprima in concorso ufficiale al Festival di Venezia e poi nei maggiori festival internazionali. È distribuito in Italia da I Wonder Pictures e nel mondo da The Match Factory. Nel 2018 il cortometraggio “Blu” è presentato fuori concorso al Festival di Venezia. Massimo D’Anolfi e Martina Parenti oltre che della produzione e della regia si occupano della fotografia, delle riprese, del suono, del montaggio dei loro progetti.