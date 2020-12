Asperger Film Festival online dal 7 al 13 dicembre

L’evento cinematografico realizzato con la partecipazione attiva di persone neurodiverse

Dal 7 al 13 dicembre sarà disponibile gratuitamente online l’Asperger Film Festival (piano B), il festival uguale agli altri, però diverso, perché a realizzarlo ci sono i ragazzi e le ragazze che si riconoscono nella sindrome di Asperger. Giunto alla sua ottava edizione, il festival propone cortometraggi divisi in tre sezioni competitive: Animazione, Italiani, Internazionali e una vetrina dedicata alla neurodiversità.

Tra i corti italiani in concorso tanti giovani, come Francesco Castellaneta autore di “Chedly”, Giulia Giapponesi con il distopico “Il Fagotto”, Valentina Casadei con “Giusto il tempo di una sigaretta” e Luigi Pironaci con “Idduh”, ma anche Alessandro Haber che ha diretto Vinicio Marchioni ne “Il Gioco” sul tema della violenza sui minori, Francesco Falaschi che parla di hikikomori nel corto “Ho tutto il tempo”, con Cecilia Dazzi e Francesco Fedele. E ancora, Paola Minaccioni che esordisce come regista con “Offro io” con Paolo Calabresi, Carolina Crescentini e Maurizio Lombardi; Edoardo Ferrario che presta la voce al protagonista di “Biagio” di Matteo Tiberia; Corrado Guzzanti che duetta con Teodosio Barresi (alla sua ultima apparizione) nello struggente corto di Antonio Andrisani.

La giuria – composta da Davide De Cubellis, Daniele Luchetti, Donato Sansone, Giacomo Bendotti, Mauro Uzzeo, Simone Rea, Chiara Rap, Giulia Caminito, Vittoria Macioci, Daniela Tieni, Katja Centomo, Giovanna Zoboli – assegnerà il premio al Miglior Corto d’Animazione.

Betta Lodoli è presiede di una giuria tutta al femminile per la sezione Cortometraggi Internazionali, composta da Cristiana Paternò, Giulia Bianconi, Chiara Nicoletti e Angela Prudenzi.

Luca Vendruscolo, Giorgio Tirabassi, Lino Musella, Giacomo Ciarrapico, Caterina Guzzanti, Rosanna Gentili, Giulia Anchisi, Thomas Trabacchi, Carlo De Ruggieri, Luca Amorosino, Massimo De Lorenzo, Giulia Mombelli, ovvero gran parte del cast della serie Rai “Liberi Tutti”, giudicheranno i Cortometraggi Italiani.

Infine, la giuria del contest per troupe cinematografiche, presieduta dal direttore di Rai Movie, Cecilia Valmarana, e dagli autori Alberto Farina e Gianluca Russo, con il gruppo di lavoro di Movie Mag, programma di Rai Movie.

Per assistere alle proiezioni è sufficiente registrarsi gratuitamente al sito www.asfilmfestival.it, per avere accesso a tutte le opere in concorso che saranno visibili fino al 13 dicembre.

AS Film Festival è ideato ed organizzato dall’associazione Not Equal con il sostegno della Regione Lazio, del MiBACT – Direzione Generale Cinema e del Municipio II del Comune di Roma, con il patrocinio di Rai per il Sociale e la mediapartnership di Rai Play e Rai Movie.

Sito Ufficiale: www.asfilmfestival.it