Al via il Piccolo Festival dell’Animazione

Dal 27 dicembre in modalità virtuale, protagonisti i corti animati. Apre la rassegna l’artista sudafricano William Kentridge.

Credit: Kentridge

È ai nastri di partenza il Piccolo Festival dell’Animazione, la rassegna dedicata all’illustrazione, organizzata dall’Associazione VivaComix con la direzione artistica di Paola Bristot. Un festival notoriamente “diffuso” che tocca più località in Friuli Venezia Giulia ma che quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, si terrà in modalità virtuale da alcuni primi appuntamenti in programma nella prima settimana di dicembre al clou del festival che si terrà dal 27 al 30 dicembre 2020.

Ospite d’eccezione del festival, alla Opening Ceremony, William Kentridge, il noto artista di Johannesburg conosciuto per i suoi disegni, incisioni e soprattutto per i suoi film di animazione creati da disegni a carboncino, che aprirà il festival con il suo cortometraggio “Waiting for the Sybil”. Kentridge ha lavorato anche in ambito teatrale. Artista multidisciplinare per eccellenza, ha sperimentato nel corso degli anni numerose tecniche e mezzi diversi, realizzando anche sculture in bronzo, video-installazioni, proiezioni su facciate di edifici e disegni eseguiti con il gesso o con il fuoco. Le sue scene offrono l’immagine della trasformazione: il palcoscenico diventa una grande macchina fotografica entro cui agiscono voci e movimenti tra memoria e spazi onirici. La luce è la “tela” su cui l’artista disegna, è la percezione, è il pensiero: bianco e nero, lampi e buio fanno del teatro una scatola magica entro cui scrosciano vivaci elementi visivi che, uniti ai colori del suono, definiscono la traiettoria di un viaggio collettivo di passaggio.

Capace di raccontare i risvolti più duri e quotidiani della realtà sudafricana con un linguaggio che nulla concede alla retorica, Kentridge ha preso parte alla X Documenta a Kassel (nel 1997 e 2002) e alla Biennale di Venezia (nel 1993, 1999 e 2005). Mostre personali gli sono state dedicate in numerose ed importanti istituzioni museali internazionali come il Palais des Beaux Arts di Bruxelles, il Museum of Modern Art di New York, l’Hirshhorn Museum and Sculpture Garden di Washington e il Museum of Contemporary Art di Chicago. La prima antologica dedicatagli da un museo italiano, il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, nel 2004, è poi divenuta una mostra itinerante che ha toccato i musei di Düsseldorf, Sydney, Montréal e Johannesburg, la città dove tuttora l’artista vive e lavora. Per quanto riguarda la sua attività legata al cinema d’animazione, ha iniziato dal 1989 a riprodurre film con la tecnica della stop motion, tra cui “Monument” (1990), “Felix in Exile” (1994), “Stereoscope” (1999), “Tide Table” (2003), “Other Faces” (2011), “Notes Toward a Model Opera” (2015). Nel 1988 è stato co-fondatore di Free Film-Makers Co-Operative.

Nonostante le difficoltà anche quest’anno il festival proporrà molti corti animati di rilievo sulla scena internazionale, oltre 80 quelli in programma, e tanti gli ospiti che “presenzieranno” attraverso interventi registrati, interviste e performance virtuali. Tra questi lo scrittore Tullio Avoledo e Marino Guarnieri – vincitore di due David di Donatello e un Nastro d’Argento con il suo “Gatto Cenerentola”, poi finalista anche agli Oscar, e online per il PFA il 26 dicembre alle 16. Ma anche l’eclettica artista Ilenia Biffi, Paola Orlić (direttrice dell’Animafest), il regista Mauro Carraro e Kreet Paljas (direttrice del festival Anilogue), l’illustratore Romeo Toffanetti, lo storico Carlo Montanaro, la regista e produttrice Elisabetta Sgarbi, Davide Toffolo e Michele Bernardi (coautori recentemente della sigla del Giro d’Italia e di “Sbagliato”, corto in gara nella sezione Visual&Music del PFA), Igor Imhoff (presente per una masterclass), il fumettista Matteo Alemanno e il creatore della sigla di questa 13esima edizione del PFA Pierre Bourrigault.

Tra i titoli animati in gara provenienti da tutto il mondo molti saranno in prima assoluta per l’Italia. Da segnalare “Apocalypse is Under the Blanket” di Theodore Ushev (Mortadella Films / Momenti Foundation), una collaborazione tra Canada e Bulgaria, realizzata facendo i disegni sulle lenzuola dei rifugiati. Nato invece tra la Germania e il Portogallo il corto “Altötting” di Andreas Hykade (Studio Film Bilder Gmbh, National Film Board of Canada, Ciclope Filmes) e già vincitore di diversi premi internazionali. Dalla Polonia “Ostatnia Wieczerza” di Piotr Dumala (Fumi Studio) con una originale rappresentazione tratta dall’affresco di Leonardo da Vinci ma anche “Uzi” di Dina Velikovskaya (Studio “pchela”, CINÉ-LITTÉ productions), coproduzione tra Germania e Russia, un’animazione particolare realizzata con il filo di ferro.

Tra gli italiani: “La Grande Onda” di Francesco Tortorella (Made On Vfx Srl), una storia vera di mafia; “Infinito” di Simone Massi (Comune di Recanati, Nie Wiem), ispirato alla poesia di Giacomo Leopardi; “Underground Lovers”, un nuovo lavoro di Gianluigi Toccafondo (C’mon Tigre feat. Mick Jenkins); “Sbagliato” di Michele Bernardi e Davide Toffolo (Extraliscio e Jovanotti); “En rang par deux” di Elisabetta Bosco, Margherita Giusti e Viola Manini (Centro Sperimentale di Cinematografia), un film di diploma di tre giovani studentesse del CSC di Torino. E poi l’animazione pensata soprattutto per i bambini con “Un Lynx Dans La Ville” di Nina Bisiarina (Folimage / Nadasdy Film, Francia e Svizzera).

Oltre alla sezione Competizione, per adulti, ritorneranno le sezioni AnimaKids, AnimaYoung e Visual&Music. Tra le novità 2020 in programma anche la proiezione di “La Linea” di Osvaldo Cavandoli per festeggiare i suoi 100 anni e la sezione con il tema leit motiv della 13esima edizione del festival, “Poesia e Animazione” e “Corti&Animati”, dedicata all’animazione italiana con la partecipazione di Roberto Paganelli e Andrea Martignoni. In programma anche una serie di mostre, tre quelle previste appena sarà consentito riaprire le esposizioni al pubblico.

Sito Ufficiale: www.piccolofestivalanimazione.it