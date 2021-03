Cortinametraggio, tutti i vincitori della XVI edizione

ph: “La Tecnica” di Clemente De Muro e Davide Mardegan

Annunciati i vincitori della XVI edizione di Cortinametraggio, il festival fondato e diretto da Maddalena Mayneri che ha visto la co-direzione artistica di Niccolò Gentili e Enrico Protti per la sezione Cortometraggi. Il festival si è svolto nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, completamente online per il pubblico da casa che ha potuto vedere i corti in concorso in streaming su MYmovies.it e le dirette live giornaliere con giurati e ospiti anche su CanaleEuropa.tv e sui vari canali social.

Il Premio Cortinametraggio 2021 va a “La Tecnica” di Clemente De Muro e Davide Mardegan, “per la capacità di raccontare i giovanissimi con naturalezza e autenticità, dirigendoli con mano sicura ma allo stesso tempo delicata, attraverso una purezza dello sguardo che richiama quella della prima adolescenza. Per l’efficacia nel descrivere un’età di passaggio come momento di curiosità e sperimentazione, pudore e reciproco indispensabile sostegno”.

A “Estranei” di Federico Mottica va il Premio Rai Cinema Channel assegnato dalla giuria della sezione Cortometraggi, con la seguente motivazione: “L’incontro fra due ex coniugi che si sono molto amati diventa l’occasione per rivivere la passione che li aveva uniti attraverso ricordi, parole, gesti che rischiano di andare perduti per sempre. Federico Mottica fotografa il tempo sospeso che precede un addio definitivo, quello fra l’essere stati complici fuggendo insieme e il ritrovarsi appunto estranei, ‘uno per uno’. Con grande economia di parole e di sguardi, il regista fa del suo corto il frattale di una storia più grande: quella di due persone che hanno creduto l’una nell’altra, e oggi non credono più nemmeno in se stessi”.

La giuria – composta da Claudia Gerini, Milena Vukotic, Cinzia TH Torrini, Nicola Giuliano, Giusy Buscemi e Gianluca Guzzo (co-founder e CEO di MYmovies) – ha assegnato anche due menzioni speciali a “I Miei Occhi” di Tommaso Acquarone e a “Sola in discesa” di Claudia Di Lascia e Michele Bizzi.

Il Premio MYmovies dalla parte del pubblico va a “L’Ultima Habanera” di Carlo Licheri.

I Premi Carpenè Malvolti al Miglior Attore e alla Miglior Attrice sono stati assegnati dalla casting director Teresa Razzauti. Per la categoria Miglior Attore Young il premio va a Matteo Olivetti per la sua interpretazione in “Giusto il tempo di una sigaretta” di Valentina Casadei e per la categoria Miglior Attrice Young va ex aequo a Petra Valentini per “Estranei” di Federico Mottica e a Enrica Mura per “L’Ultima Habanera” di Carlo Licheri.

Assegnate anche due menzioni speciali per la categoria senior a Enzo Sarcina per la sua interpretazione in “Come a Mìcono” di Alessandro Porzio e a Raffaella Panichi per quella in “Slow” di Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi.

Novità di quest’anno il Premio Ann’Amare, che premia quella particolare attenzione rivolta alle tematiche dei rapporti familiari nelle loro numerose declinazioni. In giuria Daniele Moretti Petrassi che ne è l’ideatore, insieme all’attrice Chiara Baschetti, alla regista Luna Gualano, con loro lo sceneggiatore e giornalista Jacopo Sonnino e il CEO di Amanita Media Duilio Simonelli. Il corto vincitore si aggiudica un premio in denaro e una scultura realizzata appositamente da Franco Paletta, artista del “Vuoto Teorico”. Il Premio Ann’Amare, che nasce con il preciso intento di privilegiare corti che affrontino il tema della famiglia che si evolve con l’evolversi della nostra società, va a “Come a Mìcono” di Alessandro Porzio.

Il Premio alla Miglior Fotografia va a Teodoro Maniaci per il suo lavoro in “500 Calories” di Cristina Spina, con la seguente motivazione: “Raramente nel cinema si riesce a raccontare gli stati d’animo attraverso le immagini. ‘500 Calories’ è un riuscitissimo esempio: costumi, attori, regia, e quindi Teodoro Maniaci con la sua bellissima luce rimanendo in un silenzio sospeso osserva per noi tutto ciò”.

Nella giuria dei Corti in Sala, giunti alla terza edizione, Alessio Boni, Lillo Petrolo, Laura Mirabella (direttore marketing di Vision), Davide Novelli (direttore della distribuzione di Vision) e Margherita Amedei (senior director di Sky Cinema).

Il Premio al Miglior Corto in Sala, in partnership con Vision Distribution, che metterà il corto in testa a uno dei film del listino di Vision che sarà distribuito nel corso dell’anno successivo, compatibilmente con la disponibilità dei circuiti cinematografici che aderiranno all’iniziativa, va a “Sola in discesa” di Claudia Di Lascia e Michele Bizzi, “per aver trattato il tema della violenza sulle donne con grande eleganza stilistica e uno sguardo inedito, coraggioso e affatto edulcorato, che mette in luce il ruolo pesantissimo della società e della famiglia nell’educazione alla parità di genere. Un corto che combina forza comunicativa potente e messa in scena raffinata”.

“Sola in discesa” vince anche il Premio Anec-Fice che darà al corto la distribuzione in 450 sale cinematografiche d’essai.

Per le menzioni speciali del festival, una menzione va a “Quando ballo, la terra trema” di Otto Lazić-Reuschel e a “The Game” di Davide Salucci.

Il Premio CanaleEuropa.Tv va a Enzo Salvi per la sua interpretazione in “Solamente Tu” di Emiliano Locatelli e a “Il Gioco” di Alessandro Haber.

Il Premio Vibeco, società leader nel settore ambientale legata allo smaltimento dei rifiuti, va a “Dormo poco e sogno molto” degli España Circo Este per la regia di Paolo Santamaria.

Il Premio Bagus va a “Nikola Tesla – The Man from the Future” di Alessandro Parrello perché “il messaggio positivo che porta è in linea con Bagus”.

Sito Ufficiale: www.cortinametraggio.it