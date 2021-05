Clorofilla, bando aperto fino a giugno

Si avvicina la XX edizione del Clorofilla film festival. Il festival di cinema promosso da Legambiente, come consuetudine, si svolgerà su più località italiane concentrandosi in provincia di Grosseto, all’interno di Festambiente, manifestazione nazionale dell’associazione ambientalista che quest’anno è in programma dal 18 al 22 agosto nel Parco della Maremma (Gr). A causa del lockdown che ha bloccato la parte finale del festival, le premiazioni 2020 si svolgeranno nel prossimo mese di giugno.

Per le proiezioni 2021 si cercano documentari a tema ambientale della durata massima di 80 minuti, per la sezione “Vittorio De Seta” documentari fino a 30 minuti. È prevista inoltre la sezione “Agridoc”, dedicata a quei lavori che trattano argomenti inerenti l’agricoltura, e #SoloUnMinuto, lo spazio dedicato ai cortissimi ideato dalla poetessa Lorella Ronconi che da anni è attiva per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

L’invio dei materiali può avvenire tramite la piattaforma FilmFreeway e la scadenza è fissata è al 1° giugno 2021.

Tra le località in cui si svolgerà Clorofilla, oltre a Grosseto, anche Taormina, Porto Cesareo, Modena. Clorofilla ha avuto il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e del bando Vivaio della Fondazione Sistema Toscana.

Info sul bando e scheda di iscrizione sul sito www.festambiente.it (sezione Clorofilla Film Festival) oppure all’email cinema@festambiente.it.