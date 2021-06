Italian Showcase al Marché du Film di Cannes

L’edizione 2021 del Marché du Film di Cannes – che quest’anno si terrà in formula ibrida dal 6 al 15 luglio – vede confermata la seconda edizione degli Italian Showcase, iniziativa inaugurata lo scorso anno all’interno di Cannes Docs grazie alla collaborazione tra Torino Film Festival e Festival dei Popoli, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e Toscana Film Commission.

In virtù della rinnovata partnership con Cannes Docs, lo scorso marzo gli enti piemontesi e toscani avevano lanciato un bando per individuare i migliori quattro progetti da accompagnare alla prestigiosa rassegna internazionale.

Nel corso delle ultime settimane sono così state valutate e selezionate le candidature che hanno portato alla scelta dei seguenti progetti:

PER IL PIEMONTE “Dear Cochise”, regia di Guido Passi, produzione Mattia Puleo per Cinefonie; “Savoia”, regia di Dunja Lavecchia, Beatrice Surano e Morena Terranova, produzione Enrico Bisi e Stefano Cravero per Base Zero.

PER LA TOSCANA: “Dal pianeta degli umani”, regia di Giovanni Cioni, produzione Enrica Capra per GraffitiDoc; “L’assedio”, regia di Marta Innocenti, produzione Samuele Rossi per Echivisivi.

Due i momenti che autori e produttori dei progetti selezionati avranno a disposizione: proprio per conciliare le esigenze della formula ibrida proposta per quest’anno dal Marché du Film, gli Italian Showcase si svolgeranno in versione virtuale il prossimo 8 luglio e anche in presenza l’11 luglio.

In entrambi i casi i quattro documentari in fase di post-produzione avranno a disposizione 3 minuti per presentare il proprio film e 10 ulteriori minuti per mostrarne un estratto. Tutto avverrà alla presenza dei professionisti accreditati, produttori, sales agents e selezionatori internazionali e verrà promosso attraverso i canali di Cannes Docs, così come attraverso le comunicazioni ufficiali del Marché du Film.

Un’opportunità di confronto e promozione internazionale per il cinema documentario piemontese e per quello toscano che i quattro enti promotori hanno fortemente voluto rinnovare.

Anche alla luce dei positivi e concreti riscontri dell’edizione 2020 dell’Italian Showcase, la presenza a Cannes Docs conferma ancora una volta la volontà di rafforzare e ottimizzare la partecipazione ad uno dei maggiori appuntamenti per il settore dell’audiovisivo mondiale.