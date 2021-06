Alexander Nanau ospite al Carbonia Film Festival

Nella foto il regista Alexander Nanau alla Mostra del Cinema di Venezia (2019)

Torna dal 7 al 10 ottobre How to Film the World, evento biennale promosso da Carbonia Film Festival, un lungo weekend di proiezioni, eventi e masterclass. Il primo ospite confermato per la terza edizione è Alexander Nanau, regista rumeno naturalizzato tedesco, reduce da una doppia candidatura agli Oscar 2021 con il suo “Collective” (miglior film straniero e miglior documentario), dopo il debutto Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019. Il film ha inoltre vinto recentemente il Premio LUX del Pubblico 2021.

Alexander Nanau, uno degli autori più interessanti del cinema documentario contemporaneo, sarà protagonista di una masterclass con i ragazzi del Programma Carbonia Cinema Giovani e incontrerà il pubblico del festival in occasione della proiezione del suo “Collective”.

La rassegna, organizzata dalla Società Umanitaria-Fabbrica del Cinema di Carbonia per la direzione artistica del critico cinematografico e operatore culturale Francesco Giai Via, persegue come sempre l’obiettivo di raccontare il contemporaneo, tanto nella scelta dei temi (lavoro e migrazioni), quanto nell’attenzione dedicata alle nuove forme del cinema di finzione e documentario.

L’altra vocazione di How to Film the World, quella formativa, si concretizza nell’apertura del Bando Cinema Giovani, promosso insieme alla Fondazione Sardegna Film Commission, che permetterà a 10 tra ragazze e ragazzi di essere ospiti della rassegna e partecipare – gratuitamente e con un ruolo da protagonisti – a tutte le attività. Possono partecipare al bando tutti gli interessati di età compresa tra i 19 e i 30 anni, residenti o domiciliati in Italia. L’iniziativa si rivolge a quanti si interessano di cinema o delle tematiche su cui si concentra il festival. Per inoltrare domanda di iscrizione è sufficiente compilare il form sul sito del Carbonia Film Festival a partire dal 18 giugno ed entro l’1 settembre 2021.

Sito Ufficiale: www.carboniafilmfest.org