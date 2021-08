Sicilia Queer filmfest, secondo tempo dall’8 al 12 settembre

Secondo tempo per l’undicesima edizione del Sicilia Queer filmfest che dà appuntamento a Palermo dall’8 al 12 settembre, presentando le due sezioni competitive, ovvero le Nuove Visioni, concorso internazionale di lungometraggi, e il Queer Short, concorso internazionale di cortometraggi, nonché le sezioni dedicata alle arti visive, i fuori concorso di Panorama Queer, le Retrovie italiane, gli approfondimenti, i focus e i programmi speciali che caratterizzano il festival.

A valutare i due concorsi sarà una giuria internazionale composta da Manuel Asín (critico spagnolo e direttore artistico del festival Punto de vista di Pamplona), Frank Beauvais (regista francese, vincitore del concorso di lungometraggi del Sicilia Queer 2020), Elisa Cuter (scrittrice e critica cinematografica italiana), Beatrice Gibson (artista e filmmaker sperimentale inglese) e Olaf Möller (selezionatore e critico tedesco, collaboratore di festival in tutto il mondo).

Sempre attento ad esplorare le relazioni tra il mondo del cinema e quello delle arti visive, il Sicilia Queer filmfest omaggia il lavoro del duo Lovett/Codagnone, per la prima volta in Italia e a due anni dalla morte di Alessandro Codagnone, con la mostra “Lovett/Codagnone. Dreams Never End”.

Presso il Centro Internazionale di Fotografia di Palermo, diretto da Letizia Battaglia, saranno esposti lavori storici degli anni ’90 come “I Didn’t Do It” (1995); le serie fotografiche iconiche del duo: “Prada, via della Spiga, Milano” (1997), “San Lorenzo” (1997); performance e installazioni come “I Only Want You To Love Me” (2004) e una nuova serie di lavori inediti. In occasione della mostra verrà inoltre presentato in anteprima assoluta “Opening”, il documentario su Lovett/Codagnone con la regia di Antonio Cavallini.

La mostra, a cura di Antonio Leone e Donato Faruolo e realizzata dal Sicilia Queer filmfest in collaborazione con ruber.contemporanea e Centro Internazionale di Fotografia, sarà inaugurata venerdì 10 settembre alle ore 18.30 e rimarrà aperta fino all’8 ottobre.

Il festival si svolgerà tra il Cinema De Seta e gli spazi dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti in quel periodo.

Lovett/Codagnone. Dreams Never End

a cura di Antonio Leone e Donato Faruolo

Palermo, Centro Internazionale di Fotografia

10 settembre – 8 ottobre 2021

Opening, 10 settembre, ore 18.30

Orari: da martedì alla domenica, ore 9.00 – 18.30

Ingresso libero

Sito Ufficiale: www.siciliaqueerfilmfest.it