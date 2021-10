Ca’ Foscari Short 2021, vince il corto iraniano “Digari – The Other”

Il cortometraggio “Digari – The Other” (Iran) di Ako Zandkarimie e Saman Hosseinpour, prodotto dal Elmi karbordi of Farhango Honar Sanandaj, è il vincitore del Concorso Internazionale dell’undicesima edizione del Ca’ Foscari Short Film Festival, il primo festival in Europa interamente organizzato e gestito da un’università, che si è sviluppato anche quest’anno in maniera “diffusa” in tutta la città di Venezia, con proiezioni che si sono svolte, oltre che allo storico Auditorium Santa Margherita, anche in altre dieci sedi tra musei, gallerie d’arte e istituzioni culturali.

La giuria internazionale, composta dallo scrittore e regista francese Philippe Claudel, dall’animatore e produttore statunitense Tony Grillo e dalla programmatrice e regista italiana Laura Aimone, ha assegnato i principali premi del Concorso Internazionale. Tutti i premi sono stati realizzati in prestigioso vetro di Murano dai mastri vetrai del consorzio PROMOVETRO – Vetro Artistico di Murano.

Il Primo Premio al miglior corto del Concorso è andato a “Digari – The Other” di Ako Zandkarimie e Saman Hosseinpour. La storia di un uomo che, alla morte della moglie, si ritrova a dover crescere da solo la propria figlia, finché un incontro fortuito non lo porterà a riconsiderare la vita vissuta fino a quel momento. Questa la motivazione: “Una coinvolgente storia di dolore, compassione, e di lotta tra amore e pazzia. Tinta di una sobria e scarna tonalità, ritrae la fragilità della miseria umana con dignità e grazia, trascinando lo spettatore nella vita privata di una famiglia in lutto. Il film ha un respiro profondo, reso attraverso un ritmo misurato e una forza visiva semplice, mentre si snoda in un mistero avvincente. La potente performance del protagonista mette in mostra una tensione emotiva e una inaspettata motivazione, senza l’utilizzo del dialogo”.

La giuria ha inoltre assegnato la Menzione Speciale “Museo Nazionale del Cinema”, per l’opera che offre il miglior contributo al cinema come espressione artistica, al cortometraggio italiano “Where the Leaves Fall” (Italia/Cina) di Xin Alessandro Zheng, studente del NABA – Nuova Accademia di Belle Arti di Milano.

La giuria ha assegnato anche la Menzione Speciale “Guang Hua Cultures et Media”, per l’opera che offre la migliore sperimentazione nei linguaggi cinematografici, al cortometraggio d’animazione cinese “Fúyóu rìjì – Dayfly” (Cina) di Yi Baoxingchen, studente dell’Animation School of Communication University of China.

Il Premio Levi per la miglior colonna sonora (musica, parola, rumore), offerto dalla Fondazione Ugo e Olga Levi e assegnato da una giuria apposita, composta dal direttore del comitato scientifico della Fondazione Levi Roberto Calabretto e dai compositori Paolo Troncon e Daniele Furlati, è andato al giapponese “The Balloon Catcher” (Giappone), prodotto dalla Tama Art University, per la regia di Kaneko Isaku.

La Menzione Speciale “Le Giornate della Luce”, per la miglior fotografia, è stata invece assegnata da una giuria apposita composta da Donato Guerra, presidente del festival Le Giornate della Luce, e dai giornalisti e critici cinematografici Luca Pacilio e Gabriella Gallozzi. La Menzione è andata a “Yard Kings” (Gran Bretagna/Portogallo) di Vasco Alexandre della Middlesex University.

L’ultimo premio del Concorso Internazionale, il Premio “Pateh Sabally”, offerto dalla Municipalità di Venezia, Murano e Burano e dedicato alla memoria del ragazzo del Gambia tragicamente scomparso nelle acque del Canal Grande nel gennaio del 2017, è stato assegnato al corto d’animazione italiano “En rang par deux” (Italia) di Elisabetta Bosco, Margherita Giusti e Viola Mancini, prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia del Piemonte. L’opera racconta l’incontro di due migranti in Italia che trovano nella musica il linguaggio comune attraverso il quale superare le barriere linguistiche e culturali.

Passando ai concorsi collaterali, è stato poi annunciato il vincitore della quinta edizione del Levi Music Video International Competition, concorso dedicato a videoclip musicali realizzati da studenti di scuole di cinema o di università da tutto il mondo. A vincere è stato “Pick Up Your Cross (and follow me)” (Austria) di Michael J. Keplinger dalla Meisterschule für Kommunikationsdesign Linz.

È stato poi premiato il vincitore dell’ottava edizione del Concorso Scuole Superiori “Olga Brunner Levi”, istituito dalla Fondazione Ugo e Olga Levi in collaborazione con il Ca’ Foscari Short Film Festival. Il premio è dedicato al miglior cortometraggio realizzato da studenti delle scuole superiori di secondo grado di tutto il mondo, avente per soggetto la performance musicale femminile o il rapporto tra condizione femminile e la musica nella storia. Una giuria composta da Roberto Calabretto, Cosetta Saba e Marco Fedalto ha decretato come vincitore “The Dome of the Sky” (Iran) del diciottenne Mohamad Ghaderi, con la storia di una bambina che vorrebbe solo vivere la propria infanzia, ma cresce in una società che la reprime e che la costringe a sporcarsi.

Infine, è stato annunciato anche il vincitore della prima edizione del “Carpenè-Malvolti” Script Contest, concorso rivolto a tutti i registi del Concorso Internazionale e del Music Video Competition di questa undicesima edizione, chiamati a concepire uno script che poi sarà trasformato in un cortometraggio incentrato sulla più antica azienda di spumanti italiana e sul suo fondatore Antonio Carpenè. Ad assegnare il premio in denaro di 3.000 euro è stata una giuria composta da Domenico Scimone (direttore generale della Carpenè-Malvolti), Alessandro Loprieno (CEO di WeShort) e Eduardo Fernando Varela (scrittore e sceneggiatore). Lo script vincitore è risultato essere “Eredità” di Alphie Velasco, regista filippino in gara nel Concorso Internazionale con il corto “A Toy in the River”.

Nell’introduzione alla cerimonia di premiazione, la direttrice artistica e organizzativa del festival Roberta Novielli ha voluto ringraziare tutti i volontari cafoscarini che, come ogni anno, con entusiasmo e passione, hanno reso possibile la realizzazione del festival e ha dato appuntamento al 2022 per la dodicesima edizione del Ca’ Foscari Short Film Festival.

Per maggiori informazioni: https://cafoscarishort.unive.it