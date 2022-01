Torna Too Short To Wait, rassegna di corti piemontesi

Da venerdì 4 a domenica 6 febbraio torna in sala Too Short To Wait – anteprima Spazio Piemonte, rassegna dedicata ai cortometraggi piemontesi che segna la prima fase della 21esima edizione del Glocal Film Festival (10 – 14 marzo, Cinema Massimo MNC di Torino).

Nella sua decima edizione Too Short To Wait porta sul grande schermo del Cineteatro Baretti 50 corti iscritti alla storica sezione competitiva Spazio Piemonte che rappresentano tutte le 8 province del Piemonte, restituendo l’espressione della creatività della settima arte regionale. In tutto 665 minuti di proiezione frutto del lavoro di 67 registi e registe che affrontano un ampio spettro di tematiche, in cui il pubblico potrà riconoscere alcuni volti noti del cinema e della comicità e dove anche il territorio si fa protagonista.

Tra i corti in programma 18 sono in anteprima assoluta, mentre altri hanno partecipato a importanti festival come Alice nella Città (Festa del Cinema di Roma), Festival Européen du Film Court de Brest, Cortinametraggio, Corto Dorico Film Festival, Paris Lift-Off Film Festival.

Tra questi 15 accederanno alla fase finale del festival di marzo e potranno aggiudicarsi diversi premi tra cui il Premio Torèt Miglior Cortometraggio (1.500 €), assegnati dai giurati Daniela Scattolin (attrice della serie Netflix “Zero”), Claudio Di Biagio (regista, autore, speaker radiofonico e youtuber) e Matevž Jerman (responsabile programmazione FeKK Ljubljana short film festival).

INFO: www.piemontemovie.com