Premio Franco Solinas, i vincitori della 37esima edizione

La 37esima edizione del Premio Franco Solinas si è conclusa a Roma con due serate evento: il 10 dicembre al Cinema Troisi con un omaggio a Franco Solinas con la proiezione del film “Mr. Klein” e la presentazione dei finalisti, il 12 dicembre con la premiazione dei vincitori della seconda fase del Premio Franco Solinas che si è tenuta a Casa Dante.

La giuria del Premio Solinas seconda fase – composta da Roberto De Paolis, Leonardo Fasoli, Fulvio Firrito, Federico Pontiggia, Paola Randi, Maddalena Ravagli e Monica Zapelli – ha rilevato un’altissima qualità di scrittura in tutti e nove i progetti finalisti che concorrevano ai premi e ha decretato tre vincitori.

I finalisti: BOLLINO ROSSO di Leonardo Malaguti; CAMBIO DI STAGIONE di Pier Lorenzo Pisano; DUE AMICI di Giulia Cosentino e Pierfrancesco Li Donni; DUE COME NOI di Elena Dallorso, Francesco Nicchiarelli e Laura Nicchiarelli; IL MIGLIORE di Alessandro Nelson Garofalo; IOLE LIBERATA di Nicoletta Senzacqua; LA TRAVERSATA di Andrea Paolo Massara e Cristian Patanè; MARATREZA di Arturo Caciotti; VENTO ’92 di Pierpaolo Moscatello.

Vince il Premio Franco Solinas alla Migliore Sceneggiatura di 8.000 euro

DUE AMICI di Giulia Cosentino e Pierfrancesco Li Donni

Con la seguente motivazione: “Per la forza, la verità e la delicatezza con cui racconta i suoi giovani protagonisti. L’amicizia tra Desirèe e Daniel, senza mai cadere nella retorica o nello stereotipo, illumina una Palermo marginale, in cui i due ragazzi si muovono con la naturalezza di chi non ha mai conosciuto una vita diversa, e riesce, nonostante la particolarità del contesto, a delineare il ritratto di una generazione in cui l’amicizia può essere più forte dell’amore, e la fatica di crescere si incontra con quella di sopravvivere”.

Vince la Borsa di Studio Claudia Sbarigia di 1.000 euro (dedicata a premiare il talento nel raccontare i personaggi e l’universo femminile)

LA TRAVERSATA di Andrea Paolo Massara e Cristian Patanè

Con la seguente motivazione: “Per il ritratto di una giovane donna che cerca con forza, disperazione e ostinazione un senso alla sua vita e a quello che le accade intorno, fondendo, con la naturalezza di una ragazza della sua generazione, il sacro e il profano, la spiritualità più tradizionale e il richiamo della vita. Matilde alternando forza e fragilità, sicurezza e smarrimento, attraversa a testa alta un racconto intenso e interessante, ma che deve ancora trovare la forza della sua protagonista”.

La giuria ha inoltre deciso di assegnare una Menzione Speciale

IL MIGLIORE di Alessandro Nelson Garofalo

Con la seguente motivazione: “Per la capacità di costruire con leggerezza e passione una success story ambientata nel mondo del poker, affrancata dalla ludopatia e collegata alla criminalità. La derivazione biografica è a tratti coercitiva, la relazione sentimentale risente di alcuni stereotipi e la voce over andrebbe calmierata, ma sono vizi di forma rispetto alla forza del protagonista, un giocatore di professione raramente contemplato dal nostro cinema”.

La giuria della prima fase del Premio Franco Solinas 2022 è composta da: Isabella Aguilar, Mariangela Barbanente, Luca Cabriolu, Teresa Cavina, Francesca Cima, Antonietta De Lillo, Salvatore De Mola, Graziano Diana, Paola Freddi, Valentina Gaddi, Luca Giordano, Annamaria Granatello, Guido Iuculano, Cosetta Lagani, Antonella Lattanzi, Francesca Longardi, Ilaria Macchia, Marina Marzotto, Silvio Maselli, Davide Orsini, Fabio Paladini, Cristiana Paternò, Giannandrea Pecorelli, Michele Pellegrini, Marco Puccioni, Laura Pugno, Mimmo Rafele, Fabrizia Sacchi, Roberto Scarpetti, Paolo Strippoli, Gianni Tetti, Massimo Torre, Ines Vasiljevic, Valerio Vestoso, Lorenzo Vignolo, Stefano Voltaggio.

Il Premio Solinas è sostenuto da MiC, Regione Lazio, Regione Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission, Comune di La Maddalena e SIAE, gode del patrocinio del MITE, dell’Ente Parco dell’Arcipelago di La Maddalena, del Corso di Produzione Multimediale dell’Università di Cagliari, dell’Istituto G. Garibaldi e delle Associazioni di Categoria 100autori, ANAC, Writers Guild Italia, Doc/it, ANICA, APA, AGICI, CNA, UNITA e SNCCI, con il supporto di Rai Cinema. Sponsor: Allianz e Assimovie. Collabora con Green Cross Italia, Fest, Istituto Italiano di Cultura di Madrid, Premio Bookciak Azione!, Apollo11, IDS, Olbia Film Network, Circo degli Insoliti. Main Sponsor Experimenta Serie: Rai Fiction. Partner La Bottega della Sceneggiatura: Netflix. Media Partner: Cinecittà News.

Sito Ufficiale: www.premiosolinas.it