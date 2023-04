Wanted Cinema e MUBI, continua la rassegna “ICONS”

Wanted Cinema continua la sua collaborazione con MUBI, piattaforma leader per il cinema di qualità che propone dai classici di culto a capolavori moderni, dai più grandi registi ai migliori esordienti del presente, senza limiti di confini, raccogliendo le migliori pellicole da ogni angolo del mondo. La collaborazione prevede, per tutti gli spettatori e le spettatrici che andranno in sala, la possibilità di accedere gratis alla piattaforma MUBI per un mese, per godersi il grande cinema in streaming, compresi i titoli della rassegna, e i 21 titoli Wanted presenti sulla piattaforma. Si accede all’offerta cliccando su: mubi.com/icons.

ICONS – 2, 16 e 30 maggio 2023

Cineteca Milano Arlecchino, Via S. Pietro All’Orto 9, Milano

Inizio proiezione: ore 21.00

Prezzo biglietto individuale: 8 euro

Prezzo carnet: 3 film a 15 euro

2 maggio – ore 21.00

“Il giovane Karl Marx” di Raoul Peck | 2017 | 120 min

Il primo ritratto cinematografico di uno dei personaggi più importanti della storia. Una biografia avventurosa, di grande passione politica, impegno e rivoluzione. Ma anche una grande storia di amicizia e d’amore, per un film che ha incantato moltissimi spettatori nelle sale.

16 maggio – ore 21.00

“La pittrice e il ladro” di Benjamin Ree | 2020 | 107 min

“La pittrice e il ladro” si basa sul rapporto biografico tra arte, amore e mistero vissuto dalla pittrice Barbora Kysilkova con il ladro dei dipinti da lei realizzati, Karl Bertil-Nordland. Il film racconta la nascita e lo sviluppo del bizzarro rapporto di amicizia che si instaura tra due persone che appartengono a mondi differenti.

30 maggio – ore 21.00

“Dior and I” di Frédéric Tcheng | 2015 | 90 min

Quando nella primavera del 2012 Raf Simons arriva a Dior ha esperienza nel pret à porter maschile. Il suo compito è quello di onorare la tradizione della storica maison, ma, allo stesso tempo, di innovarla in otto settimane.