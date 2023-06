I Nastri d’Argento sostengono la campagna “Cinema Revolution”

I Nastri d’Argento aderiscono a “Cinema Revolution”, la campagna promozionale del Ministero della Cultura per sostenere le sale con una straordinaria stagione di cinema anche d’estate. L’iniziativa consentirà infatti al pubblico di vivere la magia del grande schermo con film italiani ed europei dall’11 giugno al 16 settembre al prezzo unico di 3 euro e 50. Un’importante e tangibile sostegno che la campagna offre a distributori ed esercenti e un segnale di novità che va nella direzione di nuove abitudini nella fruizione del patrimonio cinematografico italiano ed europeo.

Alla vigilia della consegna dei Nastri d’Argento per il cinema che si svolgerà martedì 20 giugno a Roma nell’arena del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, i Giornalisti Cinematografici, che anche in anni difficili hanno sempre fatto sentire il loro supporto alle sale, ribadiscono la loro adesione alla campagna chiedendo a distributori ed esercenti di far tornare in sala anche i titoli candidati ai Nastri d’Argento. Le scelte di questa 77esima edizione, dopo gli anni di apertura a titoli proposti anche dalle piattaforme, tornano infatti ai film esclusivamente usciti al cinema dal 1° giugno 2022 al 31 maggio 2023, proprio per sostenere più che mai la sala, con un’attenzione ai grandi autori, al cinema giovane e anche a quelle opere che a volte non hanno avuto il tempo di consolidare il loro rapporto con il pubblico cinematografico.

La stagione dei grandi premi per i Nastri si apre sabato 17 giugno con la consegna dei Nastri d’Argento Grandi Serie, una terza edizione organizzata in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, che si terrà a Napoli nel Teatrino di Corte del Palazzo Reale.

Seguirà la cerimonia di premiazione della 77esima edizione dei Nastri d’Argento per il cinema martedì 20 giugno a Roma nell’arena del MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Una serata realizzata con la collaborazione di Rai Movie – Rai Cultura.

E infine l’evento speciale il 1° luglio in chiusura del Taormina Film Fest: sul palco del Teatro Antico i Giornalisti Cinematografici premieranno con il Nastro dell’Anno il film “La stranezza” di Roberto Andò, alla presenza del regista e dei protagonisti Toni Servillo, Salvo Ficarra, Valentino Picone, Giulia Andò e di tutto il cast artistico e tecnico. Nel corso della cerimonia verrà inoltre consegnato il Premio Nino Manfredi, assegnato in accordo con la famiglia Manfredi per celebrare il grande Nino. La serata si concluderà con la proiezione del film “La stranezza”.

Un ringraziamento, infine, in questi tempi di “riapertura” ancora difficili ai partner istituzionali: con il MiC – Direzione Generale per il Cinema, MAXXI – Museo nazionale delle Arti del XXI secolo, Nuovo Imaie, Fondazione Claudio Nobis. Media partner: Rai Movie, Rai Cultura. E grazie agli sponsor ufficiali che con il loro prezioso supporto confermano un rapporto ormai consolidato: BNL Bnp Paribas, Hamilton, Persol, Wella Professionals e GE-Gruppo Eventi e Copland Group, con le new entry Pianegonda, Italo, Campo Marzio, Benedetta Riccio service make up.

Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI): Laura Delli Colli (presidente), Fulvia Caprara (vice presidente), Oscar Cosulich, Maurizio di Rienzo, Susanna Rotunno, Paolo Sommaruga e Stefania Ulivi. Segretario Generale: Romano Milani.

I dettagli della promozione e le sale aderenti alla campagna sono disponibili sul sito www.cinemarevolution.it.