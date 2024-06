Sotto le stelle del cinema: 56 sere d’estate in Piazza Maggiore a Bologna

Immagine del film "Il postino"

La magia del grande schermo torna in Piazza Maggiore a Bologna per la rassegna Sotto le stelle del cinema: 56 sere d’estate e un cartellone che andrà dal 17 giugno al 14 agosto, e che intreccerà il programma serale della 38esima edizione del festival Il Cinema Ritrovato (22-30 giugno), per regalare alla città uno dei riti più amati dai bolognesi, dai cinefili di tutto il mondo e dai tanti turisti che affollano Bologna.

Un cartellone con i classici restaurati de Il Cinema Ritrovato, i cineconcerti, gli omaggi a Sandra Milo, scomparsa quest’anno, Marcello Mastroianni, di cui ricorre il centenario della nascita, Massimo Troisi, che verrà ricordato con “Il postino”, immagine scelta per il manifesto di Sotto le stelle del cinema 2024.

Gli ospiti: Francesco Guccini, Darren Aronofsky, Wim Wenders, Alexander Payne, Damien Chazelle, Sergio Castellitto, Nicolas Seydoux, Thierry Frémaux, Pietro Marcello, Andrej Zvjagincev, Gianluigi Toccafondo, Altan, Carlo Degli Esposti, Pupi e Antonio Avati, Valerio Mastandrea, Daniele Gaglianone, Fatih Akin, Matteo Garrone, Roberto Andò, Benjamin Voisin, Xavier Giannoli, Jonathan Wang, i fotografi vincitori di World Press Photo, Pierfrancesco Favino, Jeremy Thomas.

Anche quest’anno un’attenzione particolare verrà data agli spettatori con disabilità che vorranno raggiungere Piazza Maggiore. Grazie al rinnovo dell’accordo del Comune di Bologna, di Cineteca e di PMG Italia Società Benefit che metterà a disposizione delle persone con disabilità il pulmino del progetto sociale Bologna For Community, supportato con l’entusiasmo dei volontari della Io Sto Con ONLUS.

Per il programma completo:

https://cinetecadibologna.it/programmazione/news/sotto-le-stelle-del-cinema/