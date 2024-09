“Polvo Serán” vince Platform al TIFF 2024, coprodotto dall’italiana Kino Produzioni

Photo courtesy of Kino Produzioni / Ángela Molina, Alfredo Castro, Carlos Marqués-Marcet e Mònica Almirall durante le riprese italiane in Alto Adige

“Polvo Serán” (They Will Be Dust), scritto e diretto da Carlos Marqués-Marcet (Barcellona, 1983), è il film vincitore di Platform, l’unica sezione competitiva dedicata al cinema d’autore del TIFF – Toronto International Film Festival, il prestigioso festival canadese che si è appena concluso.

Con “Polvo Serán”, l’italiana Kino Produzioni torna a co-produrre con la Spagna dopo il successo di “Alcarràs” di Carla Simón, Orso d’Oro alla Berlinale 2022.

Giovanni Pompili per Kino Produzioni dichiara: “Siamo estremamente soddisfatti per questo risultato che premia il talento visionario di Carlos e il lavoro incredibile fatto con un cast eccezionale che ha dato tanto al film. Dopo il Leone d’Oro di Almodóvar, ma con forma e tono molto differenti, Carlos ha portato sullo schermo una storia che ha come nucleo drammaturgico la scelta del fine vita da parte dei protagonisti. Se la politica, europea e nazionale, non ha la sensibilità di accogliere le richieste della società civile, non è un caso che il cinema continui a porre le stesse domande, con linguaggi e forme differenti. L’obiettivo della nostra società è da sempre quello di realizzare film che possano attraversare i confini culturali arrivando a più persone possibili e la vittoria di uno dei festival più importanti del mondo ci dice che stiamo lavorando nella direzione giusta. Tutto questo non sarebbe possibile senza il sostegno pubblico del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema, del fondo regionale altoatesino IDM Film Commission e del Consiglio d’Europa – Eurimages”.

Questa la motivazione della giuria – composta dal regista Atom Egoyan, dal regista sudcoreano Hur Jin-ho e dalla regista e saggista americana Jane Schoenbrun – che ha assegnato il premio all’unanimità: “Carlos Marqués-Marcet ha riunito un cast eccezionale, con le toccanti interpretazioni di Ángela Molina e Alfredo Castro. Fin dalla prima inquadratura, la giuria si è resa conto di essere di fronte a un maestro. La capacità del film di mescolare momenti di estremo pathos e umorismo è stata unica e assolutamente convincente. Questa storia carica di emozioni è stata raccontata con grande audacia formale, un emozionante senso di eleganza visiva e un profondo sentimento di umanità”.

Al centro del film il rapporto tra Claudia, ex ballerina, e il suo compagno di vita, Flavio. Legati da un amore indissolubile, dovranno fronteggiare insieme la grave malattia di Claudia, in bilico tra affetti, conflitti familiari e una scelta estrema.

Scritto dallo stesso Marqués-Marcet con Clara Roquet (già regista di “Libertad” e co-sceneggiatrice di “Creatura” e “Que nadie duerma”) e Coral Cruz (“Uno para todos”), “Polvo Serán” vede la partecipazione della compositrice e cantante catalana Maria Arnal e del pluripremiato coreografo Marcos Morau, direttore della compagnia di danza La Veronal.

Protagonisti del film Ángela Molina (“Quell’oscuro oggetto del desiderio”, “Gli abbracci spezzati”, “Baarìa”), Alfredo Castro (“El Club”, “Post Mortem”, “El Conde”) e Mònica Almirall, figura di spicco del gruppo teatrale Atresbandes. La direzione della fotografia è firmata da Gabriel Sandru (“Azor”), la scenografia da Laia Ateca (“Alcarràs”) e il montaggio da Chiara Dainese (“Piccolo Corpo”).

“Polvo Serán” è una produzione Lastor Media (Spagna), Kino Produzioni (Italia) e Alina Films (Svizzera) con il supporto di MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, IDM Film Commission Südtirol, Eurimages, ICAA, ICEC, CCMA, Creative Europe, in collaborazione con RTVE Radio Television Española, Radio Televisione Svizzera, TV3 Catalunya e Movistar.