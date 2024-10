ANICA 80: Mattarella alla proiezione di “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi

Paola Cortellesi e Sergio Mattarella / ANICA

Per celebrare l’80° anniversario dell’associazione, ANICA ha accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme al Ministro della Cultura Alessandro Giuli e a rappresentanti delle istituzioni, delle industrie del cinema e audiovisivo, e in presenza di talenti italiani premiati con Oscar e David di Donatello, alla proiezione del film “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi. Presenti in sala per l’occasione anche la regista e parte del cast del film.

Il Presidente ANICA Francesco Rutelli ha ricordato il valore del settore audiovisivo nel nostro paese: “Si tratta di industrie che creano un formidabile valore aggiunto, e moltissimi, buoni posti di lavoro. La scelta del Presidente Mattarella di assistere al film di Paola Cortellesi, presente in sala insieme a interpreti, produttori e distributori, testimonia la crescita di nuove personalità femminili e la sfida quotidiana per le industrie di rinnovare e accrescere la fiducia del pubblico”.

“Sono molto contento di essere qui, un segno di amore per ANICA e per il Ministero, una festa comune – ha commentato il Ministro Giuli – Ho l’onore di essere qui, alla presenza del Presidente della Repubblica, dove si celebra il mondo del cinema e lo si fa in questa sede. Ci sarà un domani e un dopodomani per il cinema italiano”.