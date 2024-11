Festival di Villerupt 2024: Prix Amilcar a Michele Riondino, tutti i vincitori

Michele Riondino con il Prix Amilcar de la Ville / Festival du Film Italien de Villerupt 2024

Annunciati i vincitori della 47esima edizione del Festival du Film Italien de Villerupt. “Palazzina Laf”, diretto e interpretato da Michele Riondino, si è aggiudicato il Gran Premio Amilcar della Giuria, mentre a Maura Delpero per il suo “Vermiglio” sono andati sia il Premio della Critica che quello degli Esercenti Cinema delle sale francesi. La Giuria Giovani si è espressa fortemente per il film “I bambini di Gaza” di Loris Lai. Un altro riconoscimento, il Premio del Pubblico, è stato assegnato a “Familia” di Francesco Costabile. L’attore e regista Michele Riondino, quale ospite d’onore di questa edizione, ha ricevuto anche il riconoscimento speciale Amilcar della Città riservato ogni anno a una personalità affermata del cinema italiano.

La giuria del concorso ufficiale – presieduta dal produttore lussemburghese Jani Thiltges – ha premiato “Palazzina Laf”, interpretato da Michele Riondino con Elio Germano e Vanessa Scalera, una produzione Palomar e Bravo, BiM Distribuzione con Rai Cinema, co-prodotto con Paprika Films. Questa la motivazione: “Abbiamo unanimente apprezzato l’originale rappresentazione tragicomica delle relazioni gerarchiche nel mondo del lavoro insieme alla straordinaria bravura di Michele Riondino nello scrivere, dirigere e interpretare con grande precisione questa sua opera prima. L’autore è riuscito a trovare un registro fortemente intriso di umanità sulla scia della grande tradizione delle commedie sociali del cinema italiano. Inoltre il film è anche perfettamente in linea con il tema del Lavoro al centro del festival di quest’anno”. E la stessa giuria ha dedicato una menzione speciale a “Familia” di Francesco Costabile: “Per il trattamento del tema delicato e fondamentale della violenza domestica molto accurato e l’intero cast brillante”.

Doppio riconoscimento al film di Maura Delpero “Vermiglio”. Il primo della giuria critici: “Siamo rimasti abbagliati da questa ricostruzione, radicata precisamente nel suo tempo, senza mai essere artificiosa. La regista Maura Delpero disegna i contorni di un vecchio mondo diseguale che spezza gli impulsi e i sogni, soprattutto di quelle donne”. Il secondo arriva dai giurati professionels (esercenti): “Scegliendo ‘Vermiglio’ esprimiamo il nostro desiderio per un cinema che non ci dica tutto, che richieda tempo e che metta, senza dialoghi pesanti, lo spettatore, insomma l’empatia, al centro del sistema cinematografico. Film poetico, fine, sensibile e sublime”.

Per il premio al film di Loris Lai, “I bambini di Gaza”, la giuria dei giovani ha così motivato: “Questi giovani attori ci rivelano, con una recitazione autentica e disadorna, una forza interiore che trascende la paura, la violenza e talvolta anche la disperazione. A questi bambini e al loro sogno di pace è dedicato l’Amilcar che oggi assegniamo”.

In 17 giorni di proiezioni, masterclass ed eventi collaterali come concerti e presentazioni editoriali, la 47esima edizione del festival, guidata da Sandrine Garcia con i delegati artistici Oreste Sacchelli e Federico Pedroni, ha proposto oltre 70 titoli in cartellone di cui 15 in concorso nella Selezione Ufficiale, 10 Fuori Competizione e 17 del Panorama. Alcuni di questi lungometraggi sono stati anteprime o comunque inediti in Francia.

Molto affollate pure dagli studenti di Licei e Università della Regione le proiezioni della speciale sezione di 12 film dedicata quest’anno al tema del lavoro “Lavoratori, Lavoratrici e Algoritmi”, oltre alla Personale in Omaggio a Marcello Mastroianni nel centenario della sua nascita, un tributo accompagnato dalla mostra “Marcello Mastroianni tra Fellini e Scola”, immagini anche inedite del francese Paul Ronald provenienti dalla collezione privata del curatore Antonio Maraldi, vere e proprie icone dal set di capolavori come “8 ½” di Federico Fellini e “La Terrazza” e “Maccheroni” di Ettore Scola.

Anche i Rencontres – appuntamenti con i numerosi ospiti, registi, attori e critici che hanno accompagnato i loro lavori e conversato con il pubblico – sono stati di forte richiamo e intrattenimento. Tra gli altri quelli di Riccardo Milani, Michele Riondino, Francesco Costabile, Ciro De Caro e Rosa Palasciano, Christian Filippi, Loris Lai, Sara Fgaier, Shu Aiello, la scrittrice Serena Giuliano, Donato Rotunno, Jean Gili e Antonio Maraldi.

Villerupt è una cittadina francese al confine con il Lussemburgo, a pochi chilometri dal Belgio e dalla Germania. Nel passato è stata una città di miniere e ferriere e, come tale, di forte immigrazione, italiana ma non solo. Oggi, per lo più, la popolazione lavora in Lussemburgo.