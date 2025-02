Sebastião Salgado firma il manifesto del Trento Film Festival 2025

Foto di Sebastião Salgado / Il poster del 73. Trento Film Festival

Nell’Anno internazionale per la conservazione dei ghiacciai, il Trento Film Festival non poteva sottrarsi dal mettere questo tema al centro della sua metaforica macchina da presa, e ha deciso di farlo nel modo più iconico, dedicandogli il manifesto della 73esima edizione, e affidando il compito a uno dei più importanti artisti viventi, il fotografo brasiliano Sebastião Salgado.

Oltre ad aver firmato il manifesto del festival, Sebastião Salgado sarà protagonista di una delle mostre più attese in Italia nel 2025: da un’idea del Trento Film Festival, il Mart e il MUSE, insieme allo stesso festival, hanno infatti unito le forze per portare in Trentino il nuovo grande progetto espositivo di Salgado, dal titolo appunto “Ghiacciai”, che sarà ospitato nelle prestigiose sedi del Mart di Rovereto (dal 12 aprile al 21 settembre 2025) e del MUSE Trento (dal 12 aprile all’11 gennaio 2026). E un ghiacciaio, quello di Kluane Park in Canada, è appunto il soggetto della fotografia scelta da Salgado per il manifesto del 73. Trento Film Festival, in calendario dal 25 aprile al 4 maggio.

Era dal 2004 che il Trento Film Festival non sceglieva una fotografia per il suo manifesto ufficiale, e anche in quell’anno, pur con una foto di repertorio di Vittorio Sella, scattata nel 1909, al centro della scena c’era un ghiacciaio, il Godwin – Austen, alla base del K2.

Sito Ufficiale: https://trentofestival.it