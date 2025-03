Florence Korea Film Fest, 23esima edizione a Firenze dal 20 al 29 marzo

Still dal film "A Girl with Closed Eyes"

Dal miglior attore in Corea del Sud Hwang Jung-min, premiato con il Blue Dragon Film Award for Best Actor in patria nel 2024, al regista re del noir Na Hong-jin, dall’astro nascente alla regia Chun Sun-young al compositore di colonne sonore e autore cult Mowg fino all’action movie proposto da Lee Jong-pil. Sono i super ospiti della 23esima edizione del Florence Korea Film Fest, a Firenze dal 20 al 29 marzo 2025, con un programma che attraversa i generi più iconici della cinematografia sudcoreana e ci immerge nella profonda società contemporanea della Corea del Sud con 70 film in programma, molti dei quali in prima italiana. La rassegna si terrà al cinema La Compagnia e online su MYmovies.

Durante i nove giorni di festival il pubblico avrà l’opportunità di immergersi nella ricca varietà della cinematografia sudcoreana attraverso una selezione di film che spazia dalle sezioni storiche come Orizzonti Coreani, con i migliori film in patria del 2024; una vetrina del cinema indipendente con la sezione Korean Cinema Today; la selezione di cortometraggi in Corto, Corti! e Webtoon, sui fumetti digitali. Cifra del festival, ormai da anni, le masterclass con gli autori: tutti gli ospiti incontreranno il pubblico con incontri di approfondimento cinematografico e culturale con domande dal pubblico.

“Sono felice anche quest’anno di poter ospitare figure illustri del cinema coreano, i quali saranno omaggiati dal Comune di Firenze con un attestato di cittadinanza”, ha dichiarato il direttore artistico Riccardo Gelli.

Il festival si aprirà con “Escape” di Lee Jong-pil, con il regista ospite in sala. L’action movie vede protagonista un sergente maggiore al tramonto del suo servizio decennale, in prima linea nordcoreana nei pressi della DMZ, che sogna di fuggire al sud. La rassegna si concluderà con il thriller “A Girl with Closed Eyes”, esordio al lungometraggio della regista Chun Sun-young, anche lei presente in sala. Il film pone al centro una sospettata di omicidio, interpretata da Kim Min-ha (già nell’acclamata serie Apple TV+ “Pachinko”), e la detective, interpretata da Moon Choi (nota per le sue performance in “Deliver Us From Evil”, “Okja” e “Anarchist from Colony”), che presto scopriranno verità nascoste, via via che le indagini proseguono.

Ospite speciale di quest’anno sarà l’attore Hwang Jung-min, eletto miglior attore in Corea del Sud nel 2024 (per i Blue Dragon Film Awards), protagonista di oltre 50 film tra cinema e serie tv, una figura iconica del cinema coreano che può vantare una filmografia che spazia dall’azione al dramma, dal romantico al noir. A lui il festival dedica un omaggio, con la proiezione di otto dei suoi migliori film.

Il regista capofila del genere “noir coreano” Na Hong-jin, con il suo stile visivo audace e originale, sarà uno degli ospiti della 23esima edizione con un omaggio cinematografico dei suoi film, il primo organizzato in Italia. Il regista incontrerà il pubblico in occasione della proiezione dei suoi film e terrà una masterclass mercoledì 26 marzo al cinema La Compagnia.

Per questa edizione saranno tre le masterclass esclusive, tutte in programma al cinema La Compagnia. Si parte sabato 22 marzo con “I Tre Volti di Hwang Jung-min”, dove l’attore incontrerà il pubblico e presenterà i suoi film in una selezione che racconta il meglio della sua carriera cinematografica (ore 11.00). Si prosegue mercoledì 26 marzo con il regista Na Hong-jin in una sessione dal titolo “Un Mondo (Im)Perfetto” (ore 15.00). In dialogo con il regista, insieme alla curatrice del catalogo Caterina Liverani, ci saranno il critico cinematografico Marco Luceri e lo youtuber Federico Frusciante. Infine, giovedì 27 marzo, l’incontro è dedicato al fumetto con una masterclass sui webtoon (ore 11.00).

Tra gli eventi speciali di questa edizione spazio all’arte con la mostra dal titolo “Webtoon film. Multi universe”, un’esposizione direttamente dal Busan Global Webtoon Festival, allestita al cinema La Compagnia (ingresso gratuito). L’esposizione mette a confronto l’opera cinematografica e la trasposizione in webtoon.

La manifestazione è ideata e diretta da Riccardo Gelli dell’associazione Taegukgi insieme alla co-direttrice Chang Eun-young, organizzata con il supporto di Fondazione Sistema Toscana, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, KOFIC – Korean Film Council e Ambasciata della Repubblica della Corea, Istituto culturale coreano in Italia e KOFA – Korean Film Archive e il patrocinio di Camera di Commercio Firenze, Publiacqua e il supporto del Consorzio Vino Chianti Classico.

Sito Ufficiale: https://koreafilmfest.com