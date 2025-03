Cortinametraggio 2025: “A Domani” di Emanuele Vicorito è il miglior corto

Immagine del cortometraggio "A Domani"

Si è conclusa l’edizione 2025 di Cortinametraggio, il festival di riferimento per il cortometraggio italiano, ideato e presieduto da Maddalena Mayneri, organizzato in collaborazione con Giusi Gallotto di Nuove Reti e con la direzione artistica di Niccolò Gentili.

Il Premio Cortinametraggio in collaborazione con Enel al miglior corto assoluto, alla presenza di Chiara Cannizzaro (External Relations Enel), è stato assegnato al film “A Domani” di Emanuele Vicorito, scelto dalla giuria composta da Pippo Mezzapesa, Paolo Genovese, Francesco Piras, Aldo Iuliano e Leonardo Maltese, con la seguente motivazione: “Per la semplicità con cui questa storia d’amore sfiora il vissuto del protagonista e del suo cuore, accompagnando delicatamente lo spettatore in una profonda riflessione tra libertà e pregiudizio. In una cornice orribile e meravigliosa allo stesso tempo, quel ragazzo timido e sorridente ci ricorda cosa significa essere umani affrontando i propri errori, senza dimenticare se stesso e i propri sentimenti”.

La miglior regia è andata a “Majonezë” di Giulia Grandinetti “per aver dato vita a un mondo in cui spazio e tempo si espandono e si contraggono, l’emozioni si trasformano in paesaggi dove il colore emerge sul bianco e nero elevando la narrazione. Per aver raccontato una storia che avanza in un tempo dispari, vibrante, ribelle, proprio come la sua protagonista. Per il coraggio di una visione che non teme di sperimentare, per la coerenza stilistica che permea ogni scelta linguistica e per la capacità di trasformare la narrazione in un’esperienza sensoriale e profonda”.

Menzione Speciale anche a “Pinocchio Reborn” di Matteo Cirillo e a “Dream Car Wash” di Edoardo Brighenti.

La giuria Young – composta da Ludovico Tersigni, Sara Ciocca ed Eleonora Gaggero, alla presenza di Antonella Graziano (responsabile Accordi Commerciali Frecciarossa) – ha consegnato il Premio Young Frecciarossa al film “A Domani”, con la seguente motivazione: “Abbiamo deciso di premiare questo corto per la sua straordinaria capacità di raccontare, con delicatezza e profondità, il contrasto tra prigionia e libertà, tra colpa e speranza. In un bianco e nero che non appiattisce, ma amplifica le emozioni, seguiamo il viaggio interiore di un ragazzo recluso, che riesce a riappropriarsi di un frammento di umanità. Un piccolo grande film, capace di toccare il cuore con semplicità, poesia e verità”.

La giuria Young ha, inoltre, dato una Menzione Speciale a “Majonezë” di Giulia Grandinetti.

“A Domani” si è aggiudicato anche il Premio Rai Cinema Channel, alla presenza del presidente Nicola Claudio, e il Premio del Pubblico, totalizzando ben 170 voti e confermandosi come l’opera più amata di questa edizione. La motivazione di Rai Cinema Channel recita: “Un’opera che, con sapienza registica e intensità interpretativa, elude i cliché, raccontando una storia intrisa di realtà, legata alle difficoltà della detenzione minorile, in cui l’amore e le differenze tra gli individui si sgretolano, lasciando nello spettatore una felice brezza di speranza”. Il Premio del Pubblico, consegnato da Luca Capuano, è stato invece così motivato: “Un racconto autentico, delicato ed emozionante che scalda il cuore. Un messaggio universale di resilienza e ottimismo, che ricorda come speranza e bellezza possano emergere anche dai momenti più difficili”.

Il Premio AERMEC per la miglior commedia è andato a “La buona condotta” di Francesco Gheghi, premiato dalla giuria composta da Andrea Roncato, Michela Giraud, Giovanni Veronesi, Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana, con la seguente motivazione: “Apprezzata la volontà di portare avanti la tradizione della commedia all’italiana, con una favolistica spietatezza nel corrodere i costumi della società e una visione autoriale fresca, innovativa e matura”.

Menzione Speciale anche per “Sharing is Caring” di Vincenzo Mauro per l’originalità e la forza attoriale del monologo comico.

Il Premio della Stampa è stato conferito a “Phantom” di Gabriele Manzoni dalla giuria composta da Steve Della Casa, Alessandra Magliaro, Cristiana Allievi, Alessia De Antoniis e Martina Barone: “Per l’occhio registico capace di raccontare un tema già affrontato spesso nel cinema, ma messo in scena con una tensione mai esagerata e in grado di condurre una continua inquietudine lo spettatore durante la narrazione. Un regista promettente del futuro, in grado di dirigere con precisione e sottigliezza i suoi attori”.

I Premi Pianegonda per le migliori interpretazioni sono stati consegnati da Beatrice Belleggia con Armando Pizzuti e Federica Remotti a Daniel Angelo Fornaro miglior attore per “Phantom” (“Nonostante la giovane età, la sua potenza espressiva è travolgente. Ogni suo cambio di pensiero ed emozione arriva dritto allo stomaco”) e Anna Manuelli miglior attrice per “Comunque Bene” di Beatrice Baldacci (“Capace di camminare sul filo delle emozioni con intensità e profondità, arricchendo ogni parola con lo sguardo e il gesto”).

Il Premio Andromeda Film per la miglior sceneggiatura è stato consegnato da Filippo Montalto a “Superbi” di Nikola Brunelli.

Il Premio ANEC e FICE è stato attribuito a “Playing God” di Matteo Burani, consegnato da Giuliana Fantoni (presidente FICE), confermando l’impegno nella diffusione del cortometraggio nei circuiti cinematografici italiani.

Il Premio Acqua Minerale San Benedetto “Mestieri del Cinema” è andato a “Marcello” di Maurizio Lombardi e consegnato da Nicoletta Ercole. La motivazione è la seguente: “Il magico mondo del cinema e il fascino dei suoi diversi mestieri appare spesso distaccato dalla realtà dei giovani che vivono nella marginalità delle periferie. Per la puntuale descrizione di un viaggio che inizia in modo del tutto casuale all’interno della fabbrica dei sogni e si conclude nel peggiore dei modi”.

Inoltre, hanno assegnato anche due Menzioni Speciali a “Pinocchio Reborn” di Matteo Cirillo e “Sharing is Caring” di Vincenzo Mauro.

Per la sezione internazionale dedicata al cinema portoghese, il miglior corto è risultato “Fallen” di Edgar Medina. Il premio è stato consegnato dall’Ambasciatore Bernardo Futscher Pereira.

Il Premio PromoTurismoFVG è stato consegnato dal vicepresidente e assessore alla cultura e allo sport della Regione Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, a “Hold On” di David Barbieri.

Proseguono i riconoscimenti con il Premio Groenlandia Film, alla presenza del produttore esecutivo Leonardo Godano, e il Premio ANPIT, alla presenza del segretario generale ANPIT Daniele Saponaro, assegnati a “Le faremo sapere” di Beppe Tufarulo.

Il Premio Speciale Grand Hotel Savoia Cortina d’Ampezzo è stato consegnato dal direttore Enzo Ciannelli a “Dream Car Wash” di Edoardo Brighenti e “Al Buio” di Stefano Malchiodi.

Gianluca Zonta, vincitore lo scorso anno con “L’Acquario”, ha ricevuto il Premio Speciale Il Rossetti – Dallo schermo al palco, consegnato dal direttore de Il Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Francesco Granbassi insieme con Stefano Curti per il suo singolare approccio alla tematica dell’intelligenza artificiale e per la potenziale trasposizione in un’opera teatrale.

Infine, il Premio Speciale COTRIL è stato assegnato a Sara Ciocca, giovane attrice e giurata, per il suo talento e la sua sensibilità artistica.

