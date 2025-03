“Fuochi d’artificio”, la serie di Susanna Nicchiarelli in anteprima il 4 aprile

Foto di Emanuela Scarpa / "Fuochi d’Artificio"

La mattina del 4 aprile i primi due episodi della serie evento “Fuochi d’artificio” di Susanna Nicchiarelli (una produzione Fandango – Matrioska in collaborazione con Rai Fiction) verranno presentati in un’anteprima speciale con le scuole. La proiezione sarà ospitata all’interno della programmazione culturale dedicata alla settima arte promossa dalla Fondazione Musica per Roma e organizzata in collaborazione con Alice nella Città all’Auditorium Parco della Musica. A seguire, la regista e autrice Susanna Nicchiarelli, la giovane protagonista Anna Losano, la partigiana Luciana Romoli, grazie alla collaborazione dell’ANPI, e Andrea Bouchard, autore del romanzo (edito da Salani) da cui è tratta la serie, incontrano gli studenti.

Le città coinvolte sono: Arezzo con il Cinema Eden; Ascoli Piceno con il Cinema Odeon; Avigliana con il Cinema Fassino; Bardonecchia al Palazzo delle Feste; Bologna con la Cineteca di Bologna – Galleria Modernissimo; Castiglione del Lago con il Nuovo Cinema Caporali; Città di Castello con il Nuovo Cinema Castello; Condove con il Cinema Comunale; Fermo con la Sala degli Artisti; Firenze con il Cinema Astra; Genova con il CineClub; Ghilarza in collaborazione con l’Associazione Antonio Gramsci; Lecce alla Scuola Quinto Ennio di Lecce in collaborazione con il Cinema DB d’Essai; Livorno con il Cinema 4 Mori; Mantova con il Cinema del Carbone; Milano con Fondazione G. Feltrinelli; Modena con Sala Truffaut; Napoli con gli Istituti Comprensivi del Quartiere Ponticelli (I.C. 77 Aldo Moro, I.C. 57° S. Giovanni Bosco, I.C. 49° Toti-Borsi-Giurleo, I.C. 69° Barbato-Marino Santa Rosa, I.C. 83° Porchiano-Bordiga, I.C. 88° E. De Filippo); Palermo con il Cinema Rouge et Noir; Perugia con il Cinema Zenith; Pisa con il Cinema Arsenale; Pordenone con il Cinema Zero; Reggio Emilia con il Cinema Rosebud; Torino con il Cinema Ideal in collaborazione con l’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza; Todi con Il Nido dell’Aquila e il Nuovo Cinema Caporali; Vittorio Veneto con il Cinema Verdi.

La serie sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 in tre serate il 15, il 22 e il 25 aprile.

Per partecipare all’iniziativa “Viva l’Italia”:

distribuzione@fandango.it