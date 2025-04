L’Italia a Cannes 2025 con “Fuori”, “Testa o Croce?” e “Le città di pianura”

Foto di Mario Spada / Valeria Golino, Matilda De Angelis e Elodie in una scena di "Fuori"

Iris Knobloch (presidente) e Thierry Frémaux (delegato generale) hanno annunciato la selezione ufficiale della 78esima edizione del Festival di Cannes, in programma dal 13 al 24 maggio 2025. Per l’Italia in Concorso ci sarà “Fuori” di Mario Martone. Nella sezione Un Certain Regard “Testa o Croce?” di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis e “Le città di pianura” di Francesco Sossai.

“Fuori” di Mario Martone è l’unico film italiano in gara per la Palma d’Oro al Festival di Cannes 2025. Il film è interpretato da Valeria Golino nel ruolo di Goliarda Sapienza, Matilda De Angelis, Elodie, Corrado Fortuna, Antonio Gerardi, Francesco Gheghi.

Roma, 1980. La scrittrice Goliarda Sapienza finisce in carcere per aver rubato dei gioielli, ma l’incontro con alcune giovani detenute si rivela per lei un’esperienza di rinascita. Uscite di prigione, in una calda estate romana, le donne continuano a frequentarsi e Goliarda stringe un legame profondo con Roberta, delinquente abituale e attivista politica. Un rapporto che nessuno, fuori, può riuscire a comprendere ma grazie al quale Goliarda ritrova la gioia di vivere e la spinta a scrivere.

Il film è tratto da un soggetto di Ippolita di Majo, la sceneggiatura è firmata da Mario Martone e Ippolita di Majo.

La fotografia è a cura di Paolo Carnera, il montaggio di Jacopo Quadri, le musiche originali di Valerio Vigliar, la scenografia di Carmine Guarino, i costumi di Loredana Buscemi, il suono in presa diretta di Maricetta Lombardo, il casting di Paola Rota e Raffaele Di Florio.

“Fuori” è una coproduzione Italia-Francia: Indigo Film con Rai Cinema e The Apartment, società del gruppo Fremantle, per l’Italia; Srab Films, Espace Production per la Francia, in collaborazione con Fremantle. Il film si avvale del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel Cinema e nell’Audiovisivo del Ministero della Cultura e del sostegno della Regione Lazio-Programma Coesione Italia 21-27 cofinanziato dall’Unione Europea.

“Fuori” sarà distribuito in Italia da 01 Distribution mentre le vendite internazionali sono a cura di Goodfellas.

Still dal film “Testa o Croce?” / Nadia Tereszkiewicz e Alessandro Borghi

“Testa o Croce?”, secondo lungometraggio di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, con Nadia Tereszkiewicz, Alessandro Borghi, John C. Reilly, Peter Lanzani, Mirko Artuso, Gabriele Silli e Gianni Garko (casting di Francesco Vedovati), sarà presentato al Festival di Cannes 2025 nella sezione Un Certain Regard.

Agli inizi del ‘900, il Wild West Show di Buffalo Bill arriva a Roma per vendere agli italiani il mito della frontiera, a colpi di fucili a salve e spettacoli di cowboy. Qui, nella cornice di una gara di doma divenuta leggenda tra cowboys e butteri italiani, Rosa, giovane moglie del signorotto locale, si innamora di Santino, il buttero che vince la sfida. In seguito all’omicidio del marito, Rosa e Santino fuggono insieme, ma la giustizia, come sempre, è venduta al miglior offerente e sulla testa di Santino viene messa una grossa taglia. Con Buffalo Bill sulle loro tracce, Rosa sogna l’America, quella vera, non quella dei manifesti pubblicitari con i bisonti, ma il suo sogno dovrà fare i conti con la realtà. Perché, come in ogni ballata western che si rispetti, il destino lancia la moneta. E spesso, la verità resta sepolta sottoterra.

Una produzione Ring Film e Cinema Inutile con Rai Cinema, in associazione con Andromeda Film e Cinemaundici, in collaborazione con Volos Films Italia. Il film uscirà prossimamente nelle sale italiane con 01 Distribution.

Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis (nati nel 1986) sono due registi italo-americani. La loro collaborazione è iniziata con il corto documentario “Belva Nera” e il premiato documentario “Il Solengo”. Il loro primo lungometraggio di finzione, “Re Granchio”, è stato presentato in anteprima alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes 2021. Il loro lavoro si concentra su racconti e leggende della tradizione contadina e sul meccanismo incompleto e imperfetto della tradizione orale che finisce per dare origine a nuove storie. I loro film sono stati presentati e premiati in festival come Cannes, New York Film Festival, IFFR, Karlovy Vary, Göteborg, Viennale, BAFICI, São Paulo, Cinéma du Réel, Doclisboa, RIDM e Torino Film Festival.

Foto di Simone Falso / Vivo film, Maze Pictures / "Le città di pianura"

“Le città di pianura” di Francesco Sossai, con Filippo Scotti, Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla, Roberto Citran e Andrea Pennacchi, sarà presentato al Festival di Cannes 2025 nella sezione Un Certain Regard.

Carlobianchi e Doriano, due spiantati cinquantenni, hanno un’ossessione: andare a bere l’ultimo bicchiere. Una notte, vagando in macchina da un bar all’altro, si imbattono per caso in Giulio, un timido studente di architettura: l’incontro con questi due improbabili mentori trasformerà profondamente Giulio nel suo modo di vedere il mondo e l’amore, e di immaginare il futuro. Un road movie nella sterminata pianura veneta che viaggia alla velocità con cui si smaltisce una sbronza.

“Sono felice ed emozionato che il viaggio di ‘Le città di pianura’ ci porti, con i nostri strambi protagonisti, dal Veneto alla Croisette: tornare a Cannes, per la prima volta in selezione ufficiale, è un onore che condivido con tutte le persone che hanno reso possibile questo film”. (Francesco Sossai)

“Le città di pianura” è un film di Francesco Sossai, soggetto e sceneggiatura di Francesco Sossai e Adriano Candiago, montaggio Paolo Cottignola, fotografia Massimiliano Kuveiller, musiche originali Krano, aiuto regia Ciro Scognamiglio, suono in presa diretta Marco Zambrano, segretaria di edizione Gabriella Gobber, sound design Sebastian Pablo Poloni, mixage Francesco Tumminello, scenografia Paula Meuthen, costumi Ilaria Marmugi e Guillem Soler Pou, trucco e acconciature Fenix Guzman, organizzatore generale Gian Luca Chiaretti, produttori delegati Giacomo Mangini e Serena Alfieri, produttori associati Alessio Lazzareschi e Alessandro Roia. Prodotto da Marta Donzelli e Gregorio Paonessa, coprodotto da Philipp Kreuzer e Cecilia Trautvetter. Una produzione Vivo film con Rai Cinema in coproduzione con Maze pictures, con il sostegno di Eurimages, con il sostegno di MiC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, con il contributo di Regione del Veneto (PR FESR del Veneto 2021-2027), con il sostegno di Fondazione Veneto Film Commission, con il contributo di Filmförderungsanstalt e Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Francesco Sossai è nato nelle Dolomiti Bellunesi. Dopo una laurea in Letteratura inglese e tedesca all’università La Sapienza, si diploma in regia alla Deutsche film-und fernsehakademie di Berlino, dove nel 2021 realizza “Altri cannibali” (presentato tra gli altri al Tallinn Black Nights Film Festival e al Vancouver International Film Festival). Il suo cortometraggio “Il compleanno di Enrico” (2023), presentato in prima mondiale alla Quinzaine des Cinéastes al Festival di Cannes, è stato nominato ai Deutscher Filmpreis, ed è entrato nella shortlist degli European Film Awards e dei César.

La selezione ufficiale di Cannes 2025