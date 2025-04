Sicilia Queer filmfest 2025, le giurie e il progetto Under Queer

Sicilia Queer filmfest 2025

È composta da Marco Müller (storico e critico cinematografico), Lionel Baier (regista svizzero), Milena Czernovsky (regista austriaca), Elene Naveriani (regist* georgian*) e Nele Wohlatz (regista tedesca) la giuria internazionale della 15esima edizione del Sicilia Queer filmfest (Palermo, 25 – 31 maggio 2025), a cui spetterà il compito di decretare il lungometraggio vincitore della sezione Nuove Visioni e il cortometraggio della sezione Queer Short.

Accanto alla giuria internazionale, la giuria circuito festival composta da João Ferreira (direttore artistico Queer Lisboa), Giulio Casadei (direttore artistico Festival du Cinéma de Brive) e Sheila Melosu (project manager SiciliAmbiente Film Festival), che assegnerà un premio volto alla promozione e alla diffusione cinematografica nel territorio siciliano.

E a sottolineare l’importanza che il SQFF riserva alla promozione e valorizzazione dei nuovi talenti e del cinema che esula dai classici circuiti distributivi, venerdì 23 maggio (a partire dalle ore 16.00, Cinema De Seta – Cantieri Culturali alla Zisa) e sabato 24 maggio (alle ore 18.00, Sala Gialla Cre.Zi. Plus – Cantieri Culturali alla Zisa) si presenta un’altra novità della 15esima edizione del SQFF ovvero Under Queer, un progetto rivolto alle nuove voci del cinema queer italiano. Durante la due giorni, i registi e le registe Simone Bozzelli, Giulia Cosentino, Etrio Fidora, Margherita Panizon e Lorenzo Quagliozzi introdurranno le loro opere al pubblico, dando vita a un dialogo aperto con spettatori, critici, professionisti del settore e produttori cinematografici. Le proiezioni saranno accompagnate da momenti di approfondimento e confronto.

Il progetto Under Queer, realizzato con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, è pensato come una vera e propria piattaforma di lancio per giovani registi under 35 che si identificano con la comunità LGBTQ+ o che, attraverso le proprie opere, esplorano tematiche legate all’identità, alla sessualità, alla trasformazione personale e sociale.

Under Queer nasce dall’esigenza di colmare un vuoto strutturale nel panorama audiovisivo nazionale: in Italia, i giovani registi queer trovano ancora oggi numerosi ostacoli nel farsi produrre, conoscere e distribuire in maniera adeguata. Con un numero limitato di festival tematici e una concorrenza spesso schiacciante, il rischio che storie autentiche e originali restino invisibili è ancora molto alto. Il progetto si configura quindi come una risposta concreta a queste criticità, offrendo ai suoi protagonisti un contesto professionale, autorevole e inclusivo in cui mostrare le proprie opere, sviluppare nuove connessioni e avviare potenziali collaborazioni. Under Queer vuole potenziare il lavoro del Sicilia Queer in direzione di una sempre maggiore valorizzazione di giovani talenti più o meno noti al grande pubblico per mappare il cinema del presente e del futuro.