Torna il Moviemov Italian Film Festival, omaggio a Tiziano Terzani

Still dal documentario “Tiziano Terzani – Il viaggio della vita”

Torna il Moviemov Italian Film Festival e rende omaggio a Tiziano Terzani. La XIV edizione della manifestazione, ideata da Goffredo Bettini e organizzata dall’Associazione Culturale Playtown Roma, si svolgerà a Bangkok dal 3 al 6 maggio 2025.

Il festival itinerante, nato nel 2010 grazie al sostegno della Direzione Generale per il Cinema del Ministero della Cultura, in collaborazione con Cinecittà, l’Ambasciata italiana a Bangkok, l’Istituto Italiano di Cultura e la Camera di Commercio Italo-Thailandese oltre all’Istituto per il Commercio Estero, presenterà quest’anno, nell’Italian Showcase, nove film dell’ultima stagione tra i quali, come di consueto, gli spettatori tailandesi potranno scegliere a chi assegnare il Premio del Pubblico.

IL TEMPO CHE CI VUOLE / THE TIME IT TAKES di Francesca Comencini

FAMILIA di Francesco Costabile

IL MIO COMPLEANNO / MY BIRTHDAY di Christian Filippi

MANI NUDE / BARE HANDS di Mauro Mancini

LA CASA DEGLI SGUARDI di Luca Zingaretti

L’ORTO AMERICANO / THE AMERICAN BACKYARD di Pupi Avati

IL NIBBIO / THE NEGOTIATOR di Alessandro Tonda

VERMIGLIO di Maura Delpero

DIAMANTI / DIAMONDS di Ferzan Ozpetek

A Tiziano Terzani è dedicata questa nuova edizione con un ritratto composto da due documentari di Mario Zanot: “Tiziano Terzani – Il viaggio della vita”, in apertura, e in chiusura “Anam, il Senzanome”, che restituiscono la grandezza e la miseria del mondo che aveva visto, capito e raccontato. Un prezioso testamento umano, politico e spirituale del grande giornalista e scrittore.

Tra gli artisti in delegazione Silvia D’Amico (protagonista del film “Il mio compleanno”), Alessandro Tonda (regista di “Il Nibbio”) e per l’omaggio a Tiziano Terzani il regista dei due documentari a lui dedicati, Mario Zanot, e sua figlia Saskia Terzani che racconterà il legame speciale di Terzani con la Thailandia consegnando un ritratto personale dello scrittore.

Sede del festival sarà il Cinema House Samyan all’interno del Mitrtown Center, nel distretto dell’Università Chulalongkorn che dallo scorso anno partecipa con i suoi studenti e docenti alle attività formative del festival.

Tutte le attività sono ad accesso gratuito e le proiezioni con sottotitoli in inglese e in thai.