Al via il Premio Mattia Torre

Mattia Torre

È stato presentato presso il Polo del cinema e dell’audiovisivo della Regione Lazio a Roma il Premio Mattia Torre. Promosso e organizzato dal Tuscia Film Fest – in collaborazione con la famiglia e gli amici dell’autore teatrale, sceneggiatore e regista scomparso nel 2019 – il riconoscimento nasce con l’intento di promuovere l’eredità di Mattia Torre, il suo contributo alla letteratura, al teatro, al cinema e alla serialità e la sua influenza sull’immaginario e il linguaggio contemporanei.

Il concorso è aperto ad autrici e autori di qualsiasi nazionalità che non abbiano superato i 35 anni alla data di scadenza del bando e ha come oggetto monologhi umoristici e atti comici, di satira di costume e sociale.

Il comitato promotore del premio vede tra i suoi membri numerose personalità del cinema, dello spettacolo e dell’editoria italiani: Luca Amorosino, Valerio Aprea, Marco Balsamo, Beppe Caschetto, Filippo Ceccarelli, Giacomo Ciarrapico, Paola Cortellesi, Geppi Cucciari, Serena Dandini, Marco Damilano, Carlo De Ruggieri, Massimo De Lorenzo, Graziano Graziani, Enrico Magrelli, Lele Marchitelli, Valerio Mastandrea, Moira Mazzantini, Lorenzo Mieli, Mauro Morucci, Valeria Orani, Velia Papa, Cristina Pellegrino, Giulia Pietrosanti, Fabrizia Pompilio, Virginia Raffaele, Francesca Rocca Torre, Alberto Rollo, Andrea Salerno, Andrea Sartoretti, Pietro Sermonti, Paolo Sorrentino, Giuliano Taviani, Giorgio Tirabassi, Luca Vendruscolo.

La proclamazione dei vincitori e la consegna dei premi avrà luogo il 3 e 4 ottobre 2025 al Teatro dell’Unione di Viterbo nell’ambito di un evento strutturato in due serate che saranno condotte da Geppi Cucciari. Nella prima verranno lette, da un’attrice o da un attore designato dal comitato promotore, le opere finaliste che saranno poi votate dal pubblico. Nella seconda, dedicata a Mattia Torre con ospiti e letture di suoi testi, saranno consegnati il premio della giuria e quello del pubblico, consistenti in un riconoscimento in denaro, un trofeo artistico e per il primo la rappresentazione dell’opera nel corso della trasmissione televisiva Propaganda Live del canale televisivo La7.

Il regolamento, le informazioni e il link per procedere all’iscrizione sono disponibili all’indirizzo: www.tusciafilmfest.com/premiomattiatorre.

Il termine ultimo per la partecipazione alla prima edizione è fissato alle ore 24 del 31 luglio 2025. Entro la stessa data saranno comunicati i nomi dei componenti della giuria della prima edizione.