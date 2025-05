Valeria Golino, Claudio Giovannesi e Roberto Citran “A scuola con il cinema”

Photo courtesy of Giornate degli Autori

Si è concluso oggi all’Auditorium Antonianum a Roma il progetto “A scuola con il cinema: piccoli spettatori consapevoli”, promosso dall’I.C. Guicciardini in collaborazione con le Giornate degli Autori, nell’ambito del programma ministeriale “Cinema e Immagini per la Scuola”. Circa 250 alunni della scuola primaria hanno presentato i 12 cortometraggi realizzati durante l’anno, affrontando temi come la natura, il bullismo e la solidarietà. Con loro, in sala, anche Valeria Golino, Claudio Giovannesi e Roberto Citran, che hanno condiviso riflessioni sull’importanza di avvicinare i più giovani al linguaggio del cinema.

“Quando si hanno otto o dieci anni – ha detto Giorgio Gosetti – si è curiosi e senza pregiudizi. È l’età ideale per scoprire che il cinema offre mille modi diversi di guardare al mondo e non si è ancora appiattiti nelle sole formule d’intrattenimento a cui poi ci abitua il consumo mainstream. Per questo siamo grati al ministero che ha sostenuto un ‘viaggio’ dentro tutto l’universo della visione, con l’intento di offrire ai nostri giovani spettatori le chiavi migliori per godere di un’arte contemporanea e affascinante”.

“È bellissimo essere stata parte di questa grande festa – ha sottolineato Valeria Golino – a questi ragazzi ho detto che il cinema è un gioco da interpretare con serietà; sarebbe bello che tutto questo entrasse nell’abitudine della scuola perché è l’altra faccia del nostro lavoro”.

“Sono stato travolto da tanto entusiasmo che mi ha spiazzato – ha aggiunto Roberto Citran – Mi piacerebbe che questi piccoli spettatori avessero oggi avuto la sensazione concreta di come il cinema sia un vero lavoro di gruppo in cui tutti, dal regista al tecnico, sono protagonisti insieme. E poi è stato bello vedere che per i loro lavori i bambini hanno scelto temi importanti come la natura, il bullismo, la solidarietà”.

“Io ho girato il mio primo corto a 22 anni – ha concluso Claudio Giovannesi – e oggi ne ho visti tanti girati da ragazzi di otto, nove, dieci anni. Insomma, siete in grande anticipo grazie a questo progetto. Vi aspettiamo tutti al cinema!”.

Il progetto, durato cinque mesi, ha coinvolto registi, tutor e docenti in un percorso pensato per integrare la cultura dell’immagine all’interno dell’esperienza scolastica.