Progetti Scuola ABC 2024-25, premiati i lavori di “Cinema, Storia & Società”

Progetti Scuola ABC 2024-25

Dopo la premiazione al Teatro Palladium dei progetti migliori relativi alla linea tematica “A spasso con ABC”, nell’ambito dell’edizione 2024-25 dei Progetti Scuola ABC, si è svolta al Teatro Argentina la giornata conclusiva del segmento “Cinema, Storia & Società”, che ha offerto la possibilità agli studenti e le studentesse dei Licei di Roma e del Lazio di dialogare e confrontarsi durante l’anno con registi, attori e sceneggiatori protagonisti dell’ultima stagione cinematografica e televisiva: i giornalisti e critici cinematografici Laura Delli Colli, Federico Pontiggia, Mattia Carzaniga, Fabio Ferzetti, Boris Sollazzo hanno accompagnato i ragazzi nella comprensione dei progetti di successo di Luca Zingaretti, Luca Marinelli, Michele Riondino, Margherita Vicario, Barbara Chichiarelli, Joe Wright, Francesca Comencini, Benedetta Porcaroli, Ludovico Di Martino, Maria Esposito, Giovanna Sannino, Francesco Luciani, Ludovica Coscione, Stefano Bises, Davide Serino, Barbara Alberti, Lillo Petrolo.

Nella giornata finale condotta dal giornalista Rai Giovanni Anversa, le ragazze e i ragazzi sono stati accolti da Francesco Siciliano (Presidente del Teatro di Roma), Lorenza Lei (Responsabile della Struttura Autonoma Cinema – Regione Lazio) e Maura Cosenza (Responsabile produzione esecutiva cinema e documentaristica di Cinecittà).

Sono stati il critico cinematografico Fabio Ferzetti (membro del direttivo delle Giornate degli Autori e autore di “100+1 Cento film e un paese, l’Italia”), la regista e produttrice Giuliana Gamba (neo Presidente della Mostra del Nuovo Cinema di Pesaro e nel direttivo delle Giornate degli Autori), Giovanna Pugliese (Coordinatrice Progetti Scuola ABC), gli attori Luca Varone, Barbara Chichiarelli e Gianmarco Franchini a consegnare ai ragazzi e alle ragazze i premi per gli elaborati migliori.

A chiudere l’evento, una vera e propria festa vissuta con entusiasmo dai ragazzi e dalle ragazze presenti, il monologo di Barbara Chichiarelli tratto dal saggio “Fare un film” di Federico Fellini e “Modi di vedere” di John Berger e la performance della cantante di origini argentine e ruandesi Tahneè Rodriguez, con Fabiano Giovannelli alle percussioni e Edoardo Simeone alla tastiera.

Di seguito premi e motivazioni:

MENZIONE SPECIALE al video NOI VOGLIAMO presentato dalla Classe 4° A

dell’IPSAR Via De Gasperi di Palombara Sabina

Motivazione: “Parole parole parole, ma chi pronuncia queste parole? Quando, e perché? Dal Manifesto dei fasci di combattimento alle Lettere dei condannati a morte della Resistenza, un viaggio negli anni più bui del Novecento che culmina, come scrivono gli autori, ‘in una feroce contrapposizione tra l’ideologismo del merchandising e la cruda realtà’. Una scommessa e una sorpresa”.

MENZIONE SPECIALE al video IO ESISTO presentato dalle Classi 4° LC e 5° LB

dell’IISS Cine TV Roberto Rossellini di Roma

Motivazione: “Nella tela del ragno, ma chi è il ragno e chi è la sua vittima? Tra arte e fumetto l’incalzante, per non dire angosciosa, ricapitolazione di una lunga storia di diritti negati riletta con la consapevolezza dei nostri tempi”.

4° PREMIO al video RUSH Z FUORI DAI PIEDI presentato dalla Classe 5° A

del Liceo Artistico Michelangelo Buonarroti di Latina

Motivazione: “Un balletto sul Potere con la ‘P’ maiuscola, fitto di sfide e sottintesi, affidato a una delle parti più eloquenti ma spesso meno visibili del nostro corpo. Una bella intuizione condotta con l’ironia e l’irruenza di una generazione che giustamente scalpita”.

3° PREMIO al video TASTO DOLENTE presentato dalla Classe 3° C Informatica

dell’ITTS Alessandro Volta di Tivoli

Motivazione: “La violenza contro le donne in una sola inquadratura: sostenuta da una spirale di note avvolgenti e inquietanti insieme. Senza fine, come la minaccia evocata da questo piccolo film con grande efficacia e ammirevole economia di mezzi”.

2° PREMIO al video AGITE presentato dalla Classe 5° A

dell’IIS Carlo e Nello Rosselli di Aprilia

Motivazione: “Per la scelta di calare in una coreografia incalzante di gesti e di sguardi un discorso complesso sulla legittimità e la necessità della rivolta. Declinando in chiave meta-storica la lezione antiautoritaria di ‘M. Il figlio del secolo'”.

1° PREMIO al video ANCORA RESISTENTI presentato dal Liceo Terenzio Mamiani di Roma

Motivazione: “Per la capacità di abbracciare in un unico sguardo realtà lontane nello spazio e nel tempo, fondendo gli ideali e le lotte di un passato, il nostro, ancora vivo con le tensioni presenti di un paese vicino e lontano come la Turchia. E per la capacità di restituire il tutto con un linguaggio cinematografico di sorprendente consapevolezza ed efficacia”.

I Progetti Scuola ABC sono promossi dalla Regione Lazio con Roma Capitale e sono tra le azioni strategiche della nuova programmazione FSE+ 2021-2027 della Regione Lazio. L’iniziativa è curata dal Progetto ABC Arte Bellezza Cultura e realizzata da Zètema Progetto Cultura, in partenariato con Giornate degli Autori, Cinecittà e la Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura.

Per maggiori informazioni: www.progettoabc.it