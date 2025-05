Giornate della Luce 2025, tre film per il Quarzo di Spilimbergo alla migliore fotografia

Foto di Gianni Fiorito / Celeste Dalla Porta, Dario Aita e Daniele Rienzo in una scena di "Parthenope"

Tre i film in concorso alle Giornate della Luce di Spilimbergo, che si svolgeranno dal 7 al 15 giugno 2025 in Friuli Venezia Giulia, in lizza per Il Quarzo di Spilimbergo – Light Award, assegnato alla migliore fotografia di un film italiano dell’ultima stagione. Un appuntamento ormai irrinunciabile nel panorama dei festival italiani, quello delle Giornate della Luce, che, da undici anni, celebra gli autori della fotografia, veri protagonisti della manifestazione, con proiezioni, masterclass, dibattiti e mostre. Il festival, ideato da Gloria De Antoni e da lei diretto con Donato Guerra, si annuncia come un’occasione importante di confronto sul ruolo della fotografia nel cinema per condividere esperienze, progetti e visioni.

I tre film in concorso quest’anno offrono sguardi molto diversi tra loro, ma tutti accomunati da una forte attenzione alla costruzione visiva e a una precisa identità stilistica.

“Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta” con la fotografia di Daniele Ciprì, diretto da Gianluca Jodice, ricostruisce con intensità emotiva e rigore visivo le ultime ore di Luigi XVI e Maria Antonietta, restituendo attraverso immagini dense e drammatiche il senso umano di una fine inevitabile all’alba della rivoluzione francese.

“I Dannati” con la fotografia di Carlos Alfonso Corral, di Roberto Minervini, ci trasporta nell’America della Guerra di Secessione, seguendo una compagnia di volontari immersa nella solitudine del fronte. La luce, rarefatta e naturale, riflette l’attesa e l’inquietudine di un tempo sospeso, in perfetta sintonia con il tono contemplativo del film.

“Parthenope” con la fotografia di Daria D’Antonio, di Paolo Sorrentino, è una narrazione intima e visivamente sontuosa che attraversa la vita della protagonista, dalla nascita nel 1950 ai giorni nostri. Un omaggio a Napoli e alla sua luce, raccontato con l’eleganza formale e la forza simbolica che contraddistinguono il cinema di Sorrentino.

Ad assegnare il premio la giuria capitanata da Susanna Nicchiarelli, con Gloria Satta, Riccardo Costantini, Davide Leone e Oreste De Fornari.

Come ogni anno, i film in selezione concorrono per: Il Quarzo di Spilimbergo – Light Award, assegnato dalla giuria alla migliore fotografia di un film italiano dell’ultima stagione; Il Quarzo dei Giovani, assegnato da una giuria di studenti provenienti da scuole e università italiane ed europee; Il Quarzo del Pubblico, assegnato dagli spettatori del festival.

Accanto al concorso principale, torna la sezione Short Lights, dedicata ai cortometraggi, ormai spazio consolidato del festival. L’obiettivo è valorizzare le nuove voci del cinema breve attraverso l’attenzione alla qualità visiva e alla ricerca stilistica. A valutare i cortometraggi in concorso nella sezione Short Lights, selezionati tra quelli partecipanti al Ca’ Foscari Short Film Festival di Venezia e al Sedicicorto International Film Festival di Forlì, sarà una giuria composta da tre figure di spicco del panorama critico e fotografico contemporaneo, guidata dal critico cinematografico Luca Pacilio, curatore della sezione, direttore della rivista online Gli Spietati e collaboratore delle testate Film TV e Rumore. È curatore della sezione Vedomusica della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro e consulente per i comitati di selezione del Locarno Film Festival nonché autore di saggi sul videoclip e sul cinema contemporaneo. Accanto a lui, la giornalista e critica Fiaba Di Martino, che da anni scrive per Film TV e collabora con testate come Tv Sorrisi & Canzoni e Gli Spietati. È coautrice, insieme a Laura Delle Vedove, della monografia “Xavier Dolan – Il sentimento dell’invisibile” (Sovera Edizioni, 2016) e cura rassegne cinematografiche presso il Cinema Farnese Arthouse di Roma, con una particolare attenzione alle nuove visioni del cinema d’autore.

Completa la giuria Riccardo Ghilardi, fotografo di fama internazionale, noto per i suoi ritratti legati al mondo del cinema e per progetti espositivi come “Donne in Luce”, “Prove di libertà” e “Three Minutes”, quest’ultimo vincitore del Prix de la Photographie Paris. Dal 2011 fa parte dell’agenzia Contour by Getty Images e le sue fotografie compaiono regolarmente sulle principali testate internazionali.

Le Giornate della Luce sono organizzate dall’Associazione culturale Il Circolo con il sostegno di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Città di Spilimbergo e di Fondazione Friuli. Tra i partner della manifestazione ci sono AIC – Associazione Italiana Autori della Fotografia, Fondazione Università Ca’ Foscari, CRAF – Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia, Premio Bookciak, Azione!, la Cineteca del Friuli, FAI – Fondo Ambiente Italiano (delegazione di Pordenone) e nel 2024 del MiC a cui se ne aggiungono tanti altri. Con il contributo di Friul Mosaic, mia, Futuro e CATA artigianato FVG.

Sito Ufficiale: www.legiornatedellaluce.it