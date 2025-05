Premio Prospettiva 2025 a Francesco Gheghi

Francesco Gheghi in una scena di "Familia"

Lo ShorTS International Film Festival, storica manifestazione cinematografica triestina organizzata dall’Associazione Maremetraggio, giunto alla 26esima edizione e in programma dal 28 giugno al 5 luglio 2025, annuncia il Premio Prospettiva 2025. Il riconoscimento, che accende i riflettori su una giovane promessa del cinema italiano, verrà assegnato a Francesco Gheghi, che nella serata di sabato 28 giugno ritirerà il premio e parteciperà ad una masterclass pubblica al Giardino Pubblico Muzio de Tommasini condotta da Maurizio di Rienzo, direttore dello ShorTS IFF.

Classe 2002, Francesco Gheghi debutta nel 2018 in “lo sono Tempesta” di Daniele Luchetti. Si fa notare in “Mio fratello rincorre i dinosauri” di Stefano Cipani (2019) e recita accanto a Pierfrancesco Favino in “Padrenostro” di Claudio Noce (2020). Nel 2022 è protagonista de “Il filo invisibile” di Marco Simon Puccioni, primo film italiano sull’omogenitorialità, e prende parte all’horror “Piove” di Paolo Strippoli. A teatro è Romeo nello spettacolo di Mario Martone al Piccolo di Milano. Con “Familia” di Francesco Costabile (2023) vince il Premio Orizzonti al miglior attore durante la Mostra del Cinema di Venezia e ottiene una candidatura ai David di Donatello. Nel 2024 dirige il suo primo cortometraggio “La buona condotta”, vincitore nella categoria miglior opera prima ai Nastri d’Argento 2025 e come miglior commedia al Cortinametraggio 2025.

Queste le parole con cui Maurizio di Rienzo motiva l’assegnazione del premio: “La sua naturalmente matura precocità di apprendimento e interpretazione lo ha fatto conoscere appena quattordicenne nel ruolo di figlio in ‘Io sono tempesta’, e subito dopo da protagonista quale fratello maggiore di ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’. Anno dopo anno Gheghi ha colpito e convinto per sensibilità, eclettismo, consapevolezza e vivacità con i ruoli in film di peso non solo drammaturgico quali ‘Padrenostro’, ‘Il filo invisibile’, ‘Piove’. Fino alla complessità del suo personaggio motivatamente parricida in ‘Familia’ che gli è valso lo scorso anno il premio da miglior attore nella sezione Orizzonti della Mostra di Venezia. In altro ambito ricordiamo tutti il suo folgorante Romeo in ‘Romeo e Giulietta’ per la regia di Mario Martone. E di recente nel mondo narrativo del cortometraggio il suo esordio registico di familiare tragicommedia nera ‘La buona condotta’ è premiato come miglior esordio registico, in un anno accompagnato dall’essere protagonista del cortometraggio Nastro d’Argento ‘Marcello’ di Maurizio Lombardi e nel corto finalista ai Nastri d’Argento ‘Mignolo’ di Gianluca Granocchia. Questo trittico appena celebrato avvalora ulteriormente la scelta di Francesco Gheghi quale Premio Prospettiva 2025 per il nostro festival ShorTS di Trieste fondamentalmente dedicato al mondo del cinema breve internazionale”.

Il Premio Prospettiva rappresenta dalla sua istituzione una vera e propria scommessa sul futuro dei giovani talenti. Anche nel 2024 ShorTS IFF premia un attore/attrice d’impatto originale “emergente” nell’ambito cinematografico italiano. Nel corso degli anni sono stati premiati Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, Michele Riondino, Matilda De Angelis, Daphne Scoccia, Sharon Caroccia, Jacopo Olmo Antinori, Francesco Di Napoli, Giulio Pranno, Luka Zunic, Aurora Giovinazzo, Massimiliano Caiazzo e Carlotta Gamba, fra gli altri.