Giornate degli Autori 2025, la selezione

La XXII edizione delle Giornate degli Autori, promosse da ANAC e 100autori, si svolgerà nell’ambito della 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia dal 27 agosto al 6 settembre 2025. La direttrice artistica Gaia Furrer conferma i numeri della selezione ufficiale (10 titoli in concorso, 1 film di chiusura fuori concorso e 5 eventi speciali, cui si aggiungono i due corti del progetto Miu Miu Women’s Tales) e delle Notti Veneziane, realizzate in accordo con Isola Edipo (9 titoli di produzione maggioritaria italiana). Tutti i film presentati sono in anteprima mondiale e rappresentano una finestra sul mondo che porterà gli appassionati in 20 nazioni e culture diverse (inclusa l’Italia) con una voluta eterogeneità di stili e linguaggi, una forte presenza del documentario di creazione, una speciale attenzione ai temi della memoria, del racconto personale, dello spaesamento culturale, riflesso generato negli artisti dai drammi in cui siamo immersi.

“In molti dei titoli selezionati – dichiara Gaia Furrer – si insegue la vita, la costruzione, la relazione. Si cerca di rielaborare il lutto per superarlo e guardare possibilmente al mondo come a un luogo ospitale. Si prova a colmare la distanza provocata dall’esilio. Nelle storie che presentiamo in questa nuova edizione delle Giornate degli Autori emerge spesso il tentativo ostinato di ricucire fratture con il passato, con l’altro, con se stessi. L’amore diventa un gesto di ribellione, la memoria un atto politico, l’infanzia e l’adolescenza un tempo di verità”.

Le Giornate degli Autori sono una delle due storiche sezioni collaterali e indipendenti della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.

IN CONCORSO

ANOCHE CONQUISTÉ TEBAS / LAST NIGHT I CONQUERED THE CITY OF THEBES – opera prima

di Gabriel Azorín

Spain, Portugal, 2025, 106’

Con Santiago Mateus, António Gouveia, Oussama Asfaraah, Pavle Čemerikić

ARKOUDOTRYPA / BEARCAVE – opera prima

di Stergios Dinopoulos, Krysianna B. Papadakis

Grecia, 2025, 127’

Con Hara Kyriazi, Pamela Oikonomaki, Sofia Linospori, Vaso Gkougkara, Lefteris Tsatsis, Sozos Christou

DAROON-E AMIR / INSIDE AMIR

di Amir Azizi

Iran, 2025, 112’

Con Amirhossein Hosseini, Nader Pourmahin, Nariman Farrokhi, Hadis Nazari, Pirouz Nemati

LA GIOIA

di Nicolangelo Gelormini

Italia, 2025, 108’

Con Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, Francesco Colella, Betti Pedrazzi

MEMORY – opera prima

di Vladlena Sandu

Francia, Paesi Bassi, 2025, 98’

Con Amina Taisumova, Selima Agamirzaeva, Vladlena Sandu

MEMORY OF PRINCESS MUMBI

di Damien Hauser

Kenya, Svizzera, 2025, 80’

Con Shandra Apondi, Ibraham Joseph, Samson Waithaka, Michael Garama, Damien Hauser, Newton Ronnoh

PAST FUTURE CONTINUOUS / GLI UCCELLI DEL MONTE QAF

di Morteza Ahmadvand, Firouzeh Khosrovani

Iran, Norvegia, Italia, 2025, 80’

A SAD AND BEAUTIFUL WORLD

di Cyril Aris

Libano, Stati Uniti, Germania, Arabia Saudita, Qatar, 2025, 110’

Con Mounia Akl, Hasan Akil, Julia Kassar, Camille Salameh, Anthony Karam, Nadyn Chalhoub

SHORT SUMMER – opera prima

di Nastia Korkia

Germania, Francia, Serbia, 2025, 101’

Con Maiia Pleshkevich, Yakov Karykhalin, Aleksandr Karpushin, Vesna Jovanović, Alexander Feklistov

VAINILLA – opera prima

di Mayra Hermosillo

Messico, 2025, 96’

Con Aurora Dávila, María Castellá, Natalia Plascencia, Paloma Petra, Rosy Rojas, Fernanda Baca, Lola Ochoa

FUORI CONCORSO

COME TI MUOVI, SBAGLI / DAMNED IF YOU DO, DAMNED IF YOU DON’T – film di chiusura

di Gianni Di Gregorio

Italia, 2025, 97’

Con Gianni Di Gregorio, Greta Scarano, Tom Wlaschiha, Iaia Forte Sceneggiatura: Marco Pettenello, Gianni Di Gregorio

EVENTI SPECIALI

DO YOU LOVE ME

di Lana Daher

Francia, Libano, Germania, Qatar, 2025, 75’

ÉCRIRE LA VIE – ANNIE ERNAUX RACONTÉE PAR DES LYCÉENNES ET DES LYCÉENS WRITING LIFE / ANNIE ERNAUX THROUGH THE EYES OF HIGH SCHOOL STUDENTS

di Claire Simon

Francia, 2025, 90’

IL QUIETO VIVERE / I WANT HER DEAD

di Gianluca Matarrese

Italia, Svizzera, 2025, 87′

Con Maria Luisa Magno, Immacolata Capalbo, Carmela Magno, Concetta Magno, Filomena Magno, Sergio

Biagio Turano, Sergio Pucci

LAGUNA

di Sharunas Bartas

Lituania, Francia, 2025, 102’

Con Ina Marija Bartaite, Sharunas Bartas, Una Marija Bartaite, Bryan Ordonez Ruiz

QUI VIT ENCORE / WHO IS STILL ALIVE

di Nicolas Wadimoff

Svizzera, 2025, 113’

Con Jawdat Khoudari, Mahmoud Jouda, Adel Altaweel, Haneen Harara, Malak Khadra, Hanaa Eleiwa, Firaz Elshrafi, Eman Shanan, Ghada Alabadla

MIU MIU WOMEN’S TALES

#29 AUTOBIOGRAFIA DI UNA BORSETTA

di Joanna Hogg

Italia, 2025, 23’

#30 FRAGMENTS FOR VENUS

di Alice Diop

USA, Francia, 2025

NOTTI VENEZIANE

in accordo con Isola Edipo

6:06

di Tekla Taidelli

Italia, Portogallo, 2025, 90’

Con Davide Valle, George Li Tourniaire, Roberto Sadhi Sersanti

AMATA

di Elisa Amoruso

Italia, 2025, 100’

Con Miriam Leone, Stefano Accorsi, Tecla Insolia, Donatella Finocchiaro, Barbara Chichiarelli, Lidia Vitale, Betti Pedrazzi

CONFITEOR. COME SCOPRII CHE NON AVREI FATTO LA RIVOLUZIONE

di Bonifacio Angius

Italia, 2025, 93’

Con Bonifacio Angius, Antonio Angius, Simonetta Columbu, Geppi Cucciari, Edoardo Pesce, Giuliana De Sio

UNA COSA VICINA

di Loris G. Nese

Italia, 2025, 90’

DOM

di Massimiliano Battistella

Italia, Bosnia Herzegovina, 2025, 83’

Con Mirela Hodo, Kristaq Nina, Denis Nina, Mathias Nina

FILM DI STATO

di Roland Sejko

Italia, 2025, 78’

INDIETRO COSÌ!

di Antonio Morabito

Italia, 2025, 94’

Con Stefano Romani, Irene Turati, Sandro Bussu, Carla Parsi, gli operatori e gli utenti del Centro diurno La bottega delle idee – ASL RM2

LIFE BEYOND THE PINE CURTAIN / L’AMERICA DEGLI INVISIBILI

di Giovanni Troilo

Italia, 2025, 77’

Con Tristan Roberts, Kord Laird, Charlie Walker, Lois Reed, Joe R. Lansdale (voce) Sceneggiatura: Joe R. Lansdale, Giovanni Troilo, Seba Pezzani

TONI, MIO PADRE di Anna Negri

Italia, 2025, 109’

Sito Ufficiale: www.giornatedegliautori.com