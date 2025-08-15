Palestina Libera! 30 agosto, Lido di Venezia

Stop al genocidio - Palestina Libera!

In occasione dell’82. Mostra del Cinema di Venezia, si svolgerà questa manifestazione a sostegno della causa palestinese.

STOP AL GENOCIDIO – PALESTINA LIBERA!

Manifestazione il 30 agosto, ore 17.00

Santa Maria Elisabetta – Lido di Venezia

Il genocidio è sotto gli occhi di tutte e tutti. L’esercito israeliano a Gaza massacra la popolazione civile palestinese, prendendo di mira ospedali, campi profughi, punti di distribuzione del cibo e dell’acqua, scuole, università, chiese e moschee.

La negazione degli aiuti umanitari, dell’acqua e del cibo sono una strategia del genocidio, portata avanti con la complicità degli USA e dei governi europei, compreso il nostro che continua a sostenere Israele economicamente, politicamente e diplomaticamente, continuando a fornire armi e mantenendo gli accordi commerciali.

Inoltre, con il perseguimento del sistema di apartheid e pulizia etnica portata avanti dall’esercito israeliano e dai coloni armati nella Cisgiordania occupata, l’uccisione programmata di giornalisti e medici, il sequestro di navi come la Freedom Flotilla, ed ora l’annuncio ufficiale dell’occupazione di Gaza fatto da Netanyahu, l’escalation di violenza sembra non avere fine. Israele sta annientando Gaza e la Palestina: ogni limite è stato superato. Le atrocità vanno fermate!

Nel momento in cui gli occhi del mondo saranno puntati su Venezia e la Mostra del Cinema, abbiamo il dovere di far sentire la voce di tutte le persone che si indignano e si ribellano: puntiamo allora i riflettori della Mostra sulla Palestina.

Non vogliamo più sentirci impotenti, Israele va fermato!

Le adesioni sono in continuo aggiornamento, per aderire scrivi alla mail adesioni30agosto@gmail.com.

La manifestazione è promossa dai Centri Sociali del Nord Est e ANPI7Martiri Venezia.