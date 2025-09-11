Incanto Film Festival 2025, in giuria Barbara Ronchi e Valerio Mastandrea

Incanto Film Festival 2025 / La giuria Main Category

Al via dal 2 al 5 ottobre 2025 la terza edizione di Incanto Film Festival, il festival dedicato al cinema emergente ideato da Matteo Damiani, Stefano Malchiodi e Rebecca Cervato a Pesaro, organizzato insieme ad Anemone Film. Nell’edizione 2025 saranno 30 i cortometraggi selezionati tra le migliori opere regionali, nazionali e internazionali che concorreranno in 3 diverse categorie di concorso (Main Category, Bande à part e Regione Marche).

La giuria della Main Category del festival sarà composta da: Valerio Mastandrea, regista, attore, sceneggiatore; Barbara Ronchi, attrice; Gianluca Arcopinto, produttore e distributore; Piero Messina, regista; Daria D’Antonio, direttrice della fotografia; Giogiò Franchini, montatore.

La giuria della sezione Bande à part del festival, pensata per dare voce e spazio a opere anche a basso budget e di autori under 35: Valentina Bellè, attrice; Giovanni Dota, regista e sceneggiatore; Danilo Sarappa, casting director; Roberto Mario Danese, professore ordinario di Letteratura e cinema, Filologia classica; Giulia Magda Martinez, sceneggiatrice.

La giuria della sezione Regione Marche: Luca Caprara, sceneggiatore, direttore artistico di Dorico International film e CineFortunae; Giulia Claudia Massacci, regista e ricercatrice d’archivio; Simona Ripari, attrice; Alberto De Angelis, produttore e distributore.