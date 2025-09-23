Premio Mattia Torre, selezionati i sette finalisti della prima edizione 

Premio Mattia Torre

Sono stati selezionati dalla giuria – composta da Valerio Aprea, Giacomo Ciarrapico, Geppi Cucciari, Valerio Mastandrea e Luca Vendruscolo – i sette finalisti della prima edizione del Premio Mattia Torre, il riconoscimento rivolto ad autori under 35 che si concluderà il 3 e 4 ottobre 2025 al Teatro dell’Unione di Viterbo.

Sono Giulio Armeni (“Barrette”), Camilla Boncompagni (“Ciò di cui ho paura”), Ernesto Dejana (“Una coda viola”), Francesco Garofalo (“Il grande spettacolo”), Filippo Maria Macchiusi (“ProEnerVitFitStyleProPowerActivePro”), Francesco Miluzzi (“La Mazza”) e Chiara Miolano (“L’invasione degli attori”).

I loro monologhi e atti comici – selezionati tra i 527 inviati – saranno presentati e letti da attrici e attori nel corso della serata di venerdì 3 ottobre al termine della quale il pubblico sarà chiamato a valutare le opere proposte. Sabato 4 ottobre, invece, ci sarà la cerimonia di consegna del Premio della Giuria e del Premio del Pubblico.

Le due serate – che saranno condotte da Geppi Cucciari – saranno arricchite da letture di testi di Mattia Torre e dalle testimonianze e dai ricordi di numerosi amici e collaboratori del regista, sceneggiatore e autore televisivo e teatrale scomparso nel 2019.

I biglietti dell’evento sono già disponibili in prevendita on line sul sito del Tuscia Film Fest (www.tusciafilmfest.com) e a Viterbo presso il botteghino del Teatro Unione, il Museo dei Portici e il Museo Colle del Duomo.

Il Premio Mattia Torre è organizzato dal Tuscia Film Fest in collaborazione con la famiglia e gli amici di Mattia Torre e con il supporto del Comune di Viterbo, dell’Università degli Studi della Tuscia, della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e della Fondazione Roma Lazio Film Commission.

Mattia Torre, autore teatrale, sceneggiatore e regista. Dopo le prime commedie teatrali “Io non c’entro”, “Tutto a posto”, “Piccole anime”, “L’ufficio”, scritte insieme a Giacomo Ciarrapico, è co-sceneggiatore del film “Piovono Mucche” di Luca Vendruscolo. Nel 2003 vince con il monologo teatrale “In mezzo al mare”, interpretato da Valerio Aprea, la 17esima rassegna “Attori in cerca d’autore”. Nel 2005 scrive e dirige il monologo teatrale “Migliore”, con Valerio Mastandrea. È tra gli autori del programma “Parla con me” di Serena Dandini. Con Ciarrapico e Vendruscolo scrive la serie tv “Buttafuori” e, dal 2007, la prima, la seconda e la terza stagione di “Boris”, per Fox Italia. Della seconda è anche co-regista. Con gli stessi autori, scrive e dirige “Boris – Il film”. Nel 2011 scrive e mette in scena lo spettacolo teatrale “456” con Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Cristina Pellegrino e Franco Ravera, di cui realizza anche il sequel tv. È autore e regista dello spettacolo teatrale “Qui e ora” con Aprea e Mastandrea prima, Paolo Calabresi poi. Nel 2014, insieme a Ciarrapico e Vendruscolo, scrive e dirige il film “Ogni maledetto Natale”. Nel 2015 scrive con Corrado Guzzanti la serie tv “Dov’è Mario?”. Nel 2017 scrive e dirige per Rai 3, ora su RaiPlay, “La linea verticale”, serie tv da cui è tratto il romanzo omonimo pubblicato da Baldini-Castoldi. Nel 2018 scrive e dirige il monologo “Perfetta” per Geppi Cucciari. Nello stesso anno scrive il film “Figli”, uscito nelle sale a gennaio 2020 con la regia di Giuseppe Bonito e premiato per la miglior sceneggiatura originale ai David di Donatello 2021. Dopo “In mezzo al mare. Sette atti comici” (2019), una raccolta dei suoi principali monologhi, uscita contemporaneamente in versione audiolibro con Emons Edizioni, Mondadori ha pubblicato “A questo poi ci pensiamo” (2021). Nel 2022 la Rai ha dedicato alle sue opere teatrali il progetto “6 pezzi facili” con la regia televisiva di Paolo Sorrentino.