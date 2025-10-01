Bif&st, annunciate le date della 17esima edizione del festival di Bari

Bif&st / Teatro Petruzzelli

Torna per la 17esima edizione il Bif&st – Bari International Film&Tv Festival, in programma a Bari dal 21 al 28 marzo 2026. Il festival è diretto, per il secondo anno consecutivo, dal giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi e prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission, presieduta da Anna Maria Tosto e diretta da Antonio Parente, su mandato della Regione Puglia.

Dopo il successo della scorsa edizione, il Bif&st conferma la sua attenzione al cinema del Mediterraneo, a testimonianza della vocazione del festival a porsi come luogo di incontro, dialogo e cooperazione tra culture e comunità diverse.

Sono aperte le iscrizioni fino al 5 febbraio 2026, regolamento consultabile su https://bifest.it/regolamento/.

Le prime anticipazioni sulla 17esima edizione saranno fornite prossimamente.