Premio Mattia Torre 2025, i vincitori

Premio Mattia Torre 2025

Si è conclusa sabato 4 ottobre in un teatro dell’Unione di Viterbo sempre sold out la due giorni dedicata al Premio Mattia Torre, il riconoscimento dedicato agli autori under 35 di racconti e monologhi nato per promuovere l’eredità artistica e letteraria del regista, sceneggiatore e autore televisivo e teatrale scomparso nel 2019.

Ad aggiudicarsi il Premio della Giuria – composta da Valerio Aprea, Giacomo Ciarrapico, Geppi Cucciari, Valerio Mastandrea e Luca Vendruscolo – è stato il racconto “La Mazza” di Francesco Miluzzi con la seguente motivazione: “In un’epoca in cui l’individuo si è incattivito – in mezzo alla strada, nell’ambiente di lavoro, ma anche sui social – questo pezzo rappresenta una provocazione, comica e feroce, dello stato della nostra società. Provocare raccontando il presente è una delle caratteristiche della scrittura di Mattia, e pensiamo che a lui questo testo sarebbe piaciuto tantissimo”.

Al vincitore Francesco Miluzzi va un premio in denaro di 2.000 euro, la rappresentazione dell’opera nel corso della trasmissione televisiva “Propaganda Live” su La7 e un’opera rappresentante un faro, realizzata e donata dal Maestro Ferdinando Codognotto e consegnata da Emma Torre.

Il Premio del Pubblico, consistente in una targa sempre opera di Ferdinando Codognotto e un riconoscimento in denaro di 1.000 euro, è stato invece consegnato da Nico Torre a Chiara Miolano, autrice del testo “L’invasione degli attori”. L’autrice è stata votata dal pubblico presente venerdì in teatro.

Menzione Speciale della giuria va invece al giovane Francesco Garofalo di soli 14 anni che con “Il grande spettacolo” ha ricevuto sul palco da Nico Torre una targa gentilmente concessa sempre da Codognotto. La motivazione: “Quasi la totalità di questa giuria in fondo di mestiere ‘vende risate’. E tutti sappiamo che far ridere è molto complicato. In questo breve testo c’è la capacità di creare comicità in modo continuo e raffinato, come si vede raramente. Oltre a una surreale delicatezza nonsense che nel finale trova la sua chiusura del cerchio. Non è un premio all’anagrafe di chi l’ha scritto, che anzi quando noi della giuria ripensiamo alla giovane età dell’autore, ci viene molto cattivo umore”.

Il Premio Mattia Torre è organizzato dal Tuscia Film Fest in collaborazione con la famiglia e gli amici di Mattia Torre e con il supporto del Comune di Viterbo, dell’Università degli Studi della Tuscia, della SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e della Fondazione Roma Lazio Film Commission.

Hanno partecipato alla prima edizione del Premio Mattia Torre 527 giovani autori under 35 (35% donne, 65% uomini). Il 41% delle opere è pervenuto dal centro Italia, il 31% dal sud e dalle isole, il 26% dal nord, il 2% dall’estero. L’età media dei partecipanti è stata di 28,5 anni. Le due serate sono state condotte da Geppi Cucciari.