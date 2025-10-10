Home Eventi Premio LARA alla Festa del Cinema di Roma

In occasione della ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma e grazie al supporto della Fondazione Cinema per Roma e della Fondazione Roma Lazio Film Commission, torna il Premio L.A.R.A. conferito dalla Libera Associazione Rappresentanti di Artisti.

Il Premio L.A.R.A. verrà assegnato a chi saprà interpretare al meglio un ruolo da protagonista o da non protagonista tra i film italiani in concorso nelle sezioni Progressive Cinema e Grand Pubblic.

La giuria sarà composta da Roberto Almagià (Media Vision Artists), Daniela Chessa (etrA Management), Leonardo Diberti (Diberti & Co.), Federico Grippo (Agave Talent), Federica Illuminati (Atelier Illuminati), Maria Lavia (Karasciò Consulenze Artistiche), Gioia Levi (Carol Levi & Company), Christian Montanelli (Studio Segre), Federica Remotti (Sosia & Pistoia), Valentina Segre (Studio Segre), Enrico Storelli (Diberti & Co.), Margherita Verde (Studio Segre). Presidente di giuria: Emanuela Volpe (TNA). 

La premiazione avverrà il 25 ottobre 2025 alle ore 13.00 presso lo spazio Roma Lazio Film Commission dell’Auditorium Parco della Musica di Roma.

 

 

