Alice nella Città, il corto “Falene” vince il Premio Studio Universal

Per il primo anno Studio Universal (Mediaset Premium sul DTT) è partner di Alice nella Città (Festa del Cinema di Roma, 18-28 ottobre 2018) e, grazie alla collaborazione con Premiere Film, ha assegnato il Premio “Studio Universal – A noi piace corto”, al miglior corto italiano in concorso.

Il vincitore è “Falene” (Italia 2018 – 13′) di Marco Pellegrini e Luca Jankovic e andrà in onda il prossimo 10 dicembre alle 20.40 all’interno del programma “A noi piace corto”, magazine di informazione sul mondo dei cortometraggi.

Sinossi. 1969/2019, cinquant’anni dal primo passo sulla Luna. La tesi complottistica, che ipotizza la grande farsa organizzata dagli Stati Uniti allo scopo di anticipare l’Unione Sovietica nella colonizzazione spaziale, viene usata come pretesto per parlare, in termini surreali e parodistici, della ricerca umana della verità.

Questa la motivazione: “Per l’originalità di una storia realizzata con qualità formale superlativa, capace di interrogarci sul tema, quanto mai attuale, dell’uomo tormentato di fronte alla scelta tra realtà e messa in scena, verità e finzione”.