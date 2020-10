Alice nella Città: ecco la nuova sezione Sintonie in collaborazione con Venezia 77

Un programma di sei film della Mostra del Cinema: “I Predatori”, “Nowhere Special”, “Khorshid”, “Listen”, “La Nuit des Rois”, “Mainstream”

ph: Pietro Castellitto / I Predatori

Si svolgerà dal 15 al 25 ottobre 2020, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, la 18esima edizione di Alice nella Città, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.

Tra le novità annunciate quest’anno la nuova sezione Sintonie in collaborazione con la 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia 77. Una nuova linea di ricerca nata dal dialogo con Alberto Barbera, direttore della Mostra del Cinema, con la volontà di sostenere il cinema con al centro il tema dell’infanzia e dell’adolescenza, in questi tempi di eccezionale difficoltà.

Un programma di sei film di Venezia 77, selezionati dal direttore e dai suoi collaboratori, saranno riproposti nel programma di Alice nella Città; per approfondire e amplificare tra i giovani i temi che più li riguardano. Giovani che quest’anno non sono stati presenti numerosi come in passato alle proiezioni veneziane.

“Siamo davvero grati, in quest’anno così complicato, ad Alberto Barbera e alla Mostra del Cinema di Venezia per aver aperto questo dialogo con Alice nella Città – dichiarano Fabia Bettini e Gianluca Giannelli – perché esso ci permette di avere uno sguardo su una nuova generazione che in questo modo può essere meglio compresa. Una sintonia che va al di là dei confini e delle regole tradizionali nei festival, realizzando un’eccezione nel panorama del dialogo culturale”.

Ecco i sei film selezionati per Sintonie:

SUN CHILDREN (KHORSHID) di Majid Majidi – Concorso

Iran / 2020 / drammatico / 99′

Con Ali Nasirian, Javad Ezzati, Tannaz Tabatabaie, Rouhollah Zamani, Seyed Mohammad Mehdi Mousavi Fard, Shamila Shirzad, Abolfazl Shirzad.

ll film narra la storia del dodicenne Ali e dei suoi tre amici: insieme cercano di sopravvivere e sostenere le loro famiglie, tra lavoretti in un garage e piccoli crimini per trovare in fretta del denaro.

NIGHT OF THE KINGS (LA NUIT DE ROIS) di Philippe Lacôte – Concorso

Costa d’Avorio, Francia, Canada / 2020 / drammatico-fantastico / 92′

Con Koné Bakary, Steve Tientcheu, Rasmané Ouédraogo, Issaka Sawadogo, Digbeu Jean Cyrille, Abdoul Karim Konaté, Anzian Marcel, Laetitia Ky, Denis Lavant.

Un giovane uomo viene mandato a “La Maca”, una prigione nel cuore della foresta ivoriana controllata dai prigionieri stessi. Allo spuntare della luna rossa, il Boss lo designa come il nuovo “Roman” a cui spetta il compito di raccontare una storia agli altri prigionieri.

LISTEN, opera prima di Ana Rocha de Sousa – Orizzonti

Regno Unito, Portogallo / 2020 / drammatico / 74′

Con Lúcia Moniz, Sophia Myles, Ruben Garcia, Maisie Sly, James Felner, Kiran Sonia Sawar, Lola & Kiki Weeks, Brian Bovell.

In una zona periferica di Londra, Bela e Jota, una coppia portoghese con tre bambini, fatica a far quadrare i conti. Quando a scuola si verifica un malinteso con la loro figlia sorda, i servizi sociali si mostrano preoccupati per le condizioni in cui vivono i bambini. Il film racconta l’instancabile battaglia contro la legge di questi genitori migranti che vogliono tenere insieme la propria famiglia.

NOWHERE SPECIAL di Uberto Pasolini – Orizzonti

Italia, Romania, Regno Unito / 2020 / drammatico / 96′

Con James Norton, Daniel Lamont, Eileen O’Higgins.

John, un lavavetri trentacinquenne, dedica la vita a crescere il figlio Michael di quattro anni, poiché la madre del bambino li ha lasciati subito dopo la nascita. John ha però davanti a sé pochi mesi di vita.

MAINSTREAM di Gia Coppola – Orizzonti

USA / 2020 / drammatico / 94′

Con Andrew Garfield, Maya Hawke, Nat Wolff, Jason Schwartzman.

Una storia d’amore con qualcuno che non vuole bene a sé stesso, ambientata sullo sfondo della nuova cultura emergente del mondo d’oggi.

I PREDATORI, opera prima di Pietro Castellitto – Orizzonti

Italia / 2020 / drammatico / 109′

Con Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Giorgio Montanini, Pietro Castellitto, Dario Cassini, Anita Caprioli, Marzia Ubaldi, Nando Paone, Antonio Gerardi, Vinicio Marchioni.

Due famiglie apparentemente incompatibili: i Pavone e i Vismara. Borghese e intellettuale la prima, proletaria e fascista la seconda. Nuclei opposti che condividono la stessa giungla: Roma. Un banale incidente farà collidere quei due poli.

