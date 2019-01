Occhio al Talento: la prossima segnalazione per RB Casting sarà del regista Fabio D’Innocenzo

Lui è Fabio D’Innocenzo, un giovane regista che con suo fratello Damiano D’Innocenzo ha firmato “La Terra dell’Abbastanza”, la loro opera prima. Un film straordinario, vincitore di numerosi festival in tutto il mondo e tra i titoli italiani selezionati per gli Oscar 2019. Attualmente i Fratelli D’Innocenzo sono al lavoro per realizzare il loro secondo film… E sarà proprio uno dei due fratelli, Fabio D’Innocenzo, a segnalare il prossimo attore/attrice per la rubrica Occhio al Talento di RB Casting.

Occhio al Talento – Le segnalazioni degli addetti ai lavori

La redazione di RB Casting chiede ad un addetto ai lavori – casting director, regista, produttore, etc. – di segnalare un artista del quale ha verificato il talento attraverso un provino, una performance in uno spettacolo teatrale o in un film.

