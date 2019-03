Ascolti Tv, Sabato 2 Marzo 2019: C’è Posta per Te 27.2% (Canale 5), Ora o Mai Più 19.5% (Rai 1)

Ascolti televisivi di ieri, Sabato 2 Marzo 2019

Prime Time e Access Prime Time

Sabato 2 Marzo 2019



PRIME TIME

Su Rai 1 la finale di Ora o Mai Più 2 ha registrato 3.424.000 spettatori pari al 19.5% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te ha ottenuto 4.915.000 spettatori pari al 27.2% di share. Su Rai 2 NCIS Los Angeles 1.303.000 (5.7%) e Swat 1.332.000 (6.2%). Su Italia 1 Pets – Vita da Animali ha registrato 1.081.000 spettatori (4.9%). Su Rai 3 Presa Diretta segna 927.000 spettatori con il 4.5%. Su Rete 4 I Due Superpiedi Quasi Piatti 876.000 (4.3%). Su La7 la serie Little Murders ha registrato 422.000 spettatori con uno share del 2.3%. Su Tv8 Amore Sotto le Stelle ha raccolto 359.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Clandestino ha ottenuto 233.000 spettatori con l’1.1%. Su Rai 4 La Rapina Perfetta raccoglie 381.000 spettatori e l’1.7%. Su Iris The Life of David Gale 396.000 (1.8%). Su Rai Premium Il Mondo sulle Spalle 158.000 (0.7%).

ACCESS PRIME TIME

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha registrato 4.422.000 spettatori con il 19.6%. Su Canale 5 Striscia La Notizia ha ottenuto 4.281.000 spettatori con uno share del 18.9%. Su Rai 3 Le Parole della Settimana 1.586.000 (7%). Su Italia 1 CSI segna 994.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato nella prima parte 992.000 (4.5%) e nella seconda parte 1.058.000 (4.7%). Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 978.000 spettatori (4.3%). Su Tv8 l’episodio delle 20.13 di 4 Ristoranti segna 479.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove Fratelli di Crozza 329.000 (1.5%).

ASCOLTI TV DI SABATO 2 MARZO 2019

