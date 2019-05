Box Office: boom di incassi per “Il Traditore” di Marco Bellocchio

Prodotto da Ibc Movie, Kavac Film e Rai Cinema, il film con Pierfrancesco Favino è stato venduto in oltre 24 paesi nel mondo

Ottimo debutto nelle sale per il film “Il Traditore” di Marco Bellocchio con protagonista Pierfrancesco Favino al ritorno dal Festival di Cannes che ha subito conquistato e mantenuto il secondo posto del Box Office, con un incasso totale di 1.445.295 e un’ottima media per copia di 3.793 mila euro.

In alcune città (Roma, Milano) il film è andato sold out, e per soddisfare la domanda del mercato, 01 Distribution ha aumentato le sale in corsa durante il weekend, passando così a un totale di 381 copie su tutto il territorio.

“Un dato di partenza eccezionale che dimostra quanto il percorso di questo film sia appena agli inizi – commenta Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema che insieme a Beppe Caschetto per Ibc Movie e Simone Gattoni per Kavac Film ha prodotto “Il Traditore” – Avrà una vita lunga, ne sono sicuro, perché è un film bellissimo che appassiona e fa discutere. Marco Bellocchio è uno dei nostri più grandi maestri, il suo cinema civile è rigoroso, mai didascalico, interessato ad approfondire gli aspetti controversi e drammatici della storia del nostro paese con uno sguardo che ne racconta senza indulgenze tutti i chiaroscuri, le pieghe più tragiche e affascinanti. E questo il pubblico lo avverte e risponde con grande attenzione e interesse al suo cinema e al suo speciale racconto. Voglio ringraziarlo per il dono che ci ha fatto con questo film, e ringraziare Pierfrancesco Favino per la magnifica interpretazione di Tommaso Buscetta, così come Beppe Caschetto e Simone Gattoni, compagni appassionati di questo straordinario viaggio”.

“Un film che ha funzionato bene in tutte le sale sia di qualità che multiplex ed anche in alcune piazze che sono solitamente poco performanti con il cinema italiano d’autore – dichiara Luigi Lonigro, direttore di 01 Distribution – Questo significa che il film ha anche una grande vena popolare diverse chiavi di lettura e una fortissima potenzialità commerciale. Altro dato straordinario, le sale sono in continuo aumento, sempre piene in questi giorni, e sorprendentemente piene anche di ragazzi giovanissimi che stanno facendo un grande passaparola sui social, incuriositi e coinvolti da una storia a molti di loro mai raccontata”.

Un dato di grande soddisfazione che si aggiunge alle vendite del film in oltre 24 paesi nel mondo (leggi la notizia). Il film è distribuito da 01 Distribution e prodotto da Ibc Movie, Kavac Film con Rai Cinema.