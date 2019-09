Box Office USA: “Hustlers” debutta al secondo posto

Nel film la scena cinematografica del secolo con Jennifer Lopez. In testa ancora “It: Capitolo Due”.

“It: Capitolo Due” (It: Chapter Two), sequel horror di “It”, tratto dai romanzi di Stephen King e firmato da Andy Muschietti, stabile in testa al Box Office USA. Nel secondo weekend di programmazione il film ha incassato altri 40 milioni di dollari per un totale di 153 milioni nel mercato nordamericano.

Debutta al secondo posto il film “Hustlers” di Lorene Scafaria con Jennifer Lopez, presentato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival 2019 e prodotto dalla stessa attrice e cantante, con 33 milioni di dollari nel primo weekend di uscita. Jennifer Lopez, Constance Wu, Cardi B, Julia Stiles, Lili Reinhart, Lizzo e Keke Palmer sono i nomi principali del cast di “Hustlers”, un film che racconta la storia di alcune intraprendenti spogliarelliste e della loro soluzione – non proprio legale – per non risentire degli effetti della crisi economica iniziata dieci anni fa. Secondo Variety, nel film una scena cinematografica del secolo con JLo.

Al terzo posto “Attacco al potere 3” (Angel Has Fallen) che incassa altri 4,4 milioni di dollari, per un totale in quattro settimane di 60 milioni.

Chiudono la top-five “Good Boys – Quei cattivi ragazzi” con 4,2 milioni di dollari (73 milioni totali) e “The King – Il Re Leone” in versione live action, che guadagna altri 3,2 milioni di dollari nell’ultimo weekend, per un totale di 533 milioni sul mercato americano e circa 1,6 miliardi in tutto il mondo. Si tratta del settimo maggiore incasso di tutti i tempi.