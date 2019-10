Box Office USA, record di incassi per “Joker” con 93.5 milioni di dollari

Il film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix registra il debutto di ottobre migliore di sempre

“Joker”, il film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix nei panni di uno dei più famosi super criminali dei fumetti della storia moderna, fa record agli incassi americani, risultando l’apertura di ottobre più ricca di sempre e la quarta di tutti i tempi per un film Rated R, sigla USA adottata per indicare i film vietati ai minori di 17 anni senza presenza di un adulto. Per il film della Warner Bros. si stimano, fonte Box Office Mojo, 93.5 milioni di dollari in USA e 140,5 nel mondo per un totale di 234 milioni di dollari al debutto.

Il record è stato strappato al film di supereroi della Sony “Venom”, lanciato lo stesso fine settimana nel 2018 con 80,3 milioni di dollari. “Venom” era il campione precedente con 127,2 milioni nel mondo. “Joker” ha superato tutte le aspettative a livello internazionale.

Con notevole distacco, seguono al secondo e terzo posto rispettivamente il cartoon Universal “Il piccolo Yeti” con 12 milioni di dollari e “Downton Abbey” con 8 milioni di dollari.