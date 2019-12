Ascolti Tv, lunedì 16 dicembre 2019: Ognuno è Perfetto 20.7% – 4,6 mln (Rai 1), Non è la D’Urso 13.1% – 2 mln (Canale 5)

Ascolti televisivi di ieri del Prime Time

ph: Edoardo Leo / Ognuno è Perfetto

Nella serata di ieri, lunedì 16 dicembre 2019, su Rai 1 Ognuno è Perfetto ha conquistato 4.617.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha ottenuto 2.080.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai 2 Natale a Casa Battista ha interessato 1.270.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Pan – Viaggio sull’isola che non c’è ha registrato 1.272.000 spettatori (5.5%). Su Rai 3 Report ha ottenuto 2.073.000 spettatori (8.9%). Su Rete 4 Quarta Repubblica ha registrato 979.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 Grey’s Anatomy è stato visto da 570.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 Spectre ha ottenuto 565.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Pizza Hero – La Sfida dei Forni è stato seguito da 290.000 spettatori con uno share dell’1.3%. Sul 20 Assassins ha registrato 281.000 e l’1.3%. Su Iris Out of Sight ha ottenuto 474.000 spettatori e il 2.1%. Su La5 Il miracolo di Natale di Maggie ha raccolto 546.000 spettatori (2.2%). Su Rai Premium Private Eyes è stato visto da 139.000 spettatori (0.6%). Su Fox Life Grey’s Anatomy ha registrato 207.000 spettatori (0.8%). Su Sky Sport Serie A Cagliari – Lazio ha interessato 598.000 spettatori, share del 2.4%.

Qui gli ascolti completi – Prime Time, Access Prime Time, Preserale, Daytime Mattina/Mezzogiorno, Daytime Pomeriggio, Seconda Serata, Telegiornali.